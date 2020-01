Afront de peste Prut la adresa lui Ionannis: Ce-l intereseaza pe el pe mine mai putin ma priveste!

Ziare.

com

Declaratia lui Chicu vine in conditiile in care Iohannis s-a aratat nemultumit de activitatea Guvernului de la Chisinau."Pentru mine este important ca cetatenii Republicii Moldova sa fie convinsi ca Guvernul lucreaza pentru ei. Ce-l intereseaza pe Klaus Iohannis pe mine mai putin ma priveste", a afirmat luni premierul moldovean, citat de Pro TV Chisinau Klaus Iohannis a spus, saptamana trecuta, ca nu e convins ca Guvernul Moldovei are ca obiectiv un "parcurs european" si, din acest motiv, vor fi continuate proiectele de sprijin care sunt dedicate direct cetatenilor."Parcursul european este singura si cea mai sigura cale catre reformarea institutiile si sa aduca beneficii catre cetatenii sai. Din pacate, asa cum am mai spus, nu suntem deloc convinsi ca actualul guvern de la Chisinau isi propune acest obiectiv, de aceea, vom continua doar proiectele de sprijin care sunt dedicate direct cetatenilor, proiectele cu impact la nivel local si cele de interconectare strategica", a declarat presedintele Iohannis.