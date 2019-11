Alegeri cu miza mare in R. Moldova: Chisinaul alege intre Andrei Nastase si Ion Ceban, candidatul socialistilor

Ziare.

com

Sectiile de vot s-au deschis la 7:00 si se vor inchide la 21:00. In buletinele de vot vor fi inscrisi primii doi candidati care au intrunit cel mai mare numar de voturi la alegerile din 20 octombrie a.c. Inscrierea pe buletin a celor doi candidati se va face in ordinea descrescatoare a numarului de voturi acumulate in primul tur de scrutin. Votarea in cadrul celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale se va efectua in baza acelorasi liste electorale utilizate la primul tur de scrutin.In primul tur de scrutin pentru functia de primar general al Chisinaului, Ion Ceban si Andrei Nastase, presedintele Partidului Platforma 'Dreptate si Adevar' (PPDA), au obtinut cele mai multe voturi, 41% si, respectiv, 31%, rezultate similare cu cele obtinute la alegerile din mai 2018. Atunci, in turul doi, Andrei Nastase l-a invins pe Ion Ceban, dar rezultatele alegerilor au fost invalidate de instantele judecatoresti.Totodata, la 20 octombrie au fost alesi 515 primari, conform Comisiei Electorale Centrale (CEC). Cele mai multe mandate, in teritoriu, le-au obtinut democratii, 191, fiind urmati de socialisti care au castigat 124 de primarii. Blocul ACUM a obtinut 82 de functii de primar.Pentru prima oara in ultimii opt ani, Comisia electorala a permis organizarea unui exit-poll la Chisinau, care va fi realizat de Asociatia pentru Dezvoltare Echitabila din Moldova in cooperare cu compania de consultanta Poliexpert, la iesirea din cele 67 de sectii de votare de pe raza municipiului Chisinau.Ultimul exit-poll, realizat la alegerile locale din 2011, a fost un esec pentru ca, potrivit expertilor, a prezentat date total diferite fata de cele ale Comisiei Electorale Centrale sau fata de alte sondaje anterioare.Pentru exit-poll-ul de duminica, Comisia electorala a acreditat 164 de persoane si a aprobat modelul legitimatiei operatorului care va intervieva alegatorii la iesirea de la urne.