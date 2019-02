Alegeri la Chisinau: Fara stat de drept, libertate de exprimare si deschidere catre lume nu vom avea nici integrare europeana, nici Unire cu Romania Interviu

De ce sunt alegeri in Republica Moldova? In fond, regimul controlat de Plahotniuc si-a asigurat parghiile de putere, legislatia electorala a fost modificata astfel incat e greu sa sparga cineva blocada. In conditiile acestea, alegerile par a fi practic un simulacru. De ce are nevoie regimul politic actual, unul care a reusit chiar blocarea unui scrutin democratic, ma refer la alegerea lui Andrei Nastase la Primaria Chisinau, sa mai organizeze alegeri?

Exista vreo portita de iesire?

Desi cei doi lideri ai Opozitiei pro-europene, Maia Sandu si Andrei Nastase, sunt legitimati de Uniunea Europeana, ei nu par a coagula un curent dominant la Chisinau. De ce? Ne scapa, din exterior, ceva din privire?

Ori de cate ori au fost alegeri la Chisinau, paradigma in care s-a purtat dezbaterea a fost Europa versus Rusia. Mai e valida aceasta paradigma, a acestor doua scenarii de tara, sa le spun asa?

Se vorbeste despre amestecul Rusiei in scrutine europene - Brexit, alegerile din Italia - si in alegerile din SUA. Cum arata prezenta Rusiei in alegerile de la Chisinau? E fatisa sau mai degraba vorbim, ca in celelalte cazuri, de dezinformare?

Un element deja clasic in toate campaniile electorale consta in informatiile contrafacute, fake news. Putem recunoaste fake news-urile din campania de la Chisinau? Dati-mi un exemplu.

Iarasi, de cate ori sunt alegeri la Chisinau, una dintre intrebari este cum se pozitioneaza Romania. Pentru ca Uniunea Europeana a transmis suficiente mesaje pro-fortele democratice, a condamnat si invalidarea scrutinului pentru Primaria Chisinau. Ce face insa, Romania?

Dar trebuie sa spuna Romania - prin autoritatile sale - ceva sau nu? De vreme ce tace - Guvern, Presedinte - este aceasta o pozitionare, are tacerea o semnificatie diplomatica, geopolitica?

Care este cel mai prost scenariu pentru Chisinau si care ar fi repercusiunile lui pentru regiune?

Un dialogpurtat in preziua scrutinului din Republica Moldova, unde "societatea e impartita aproximativ egal intre adeptii integrarii europene si fanii lui Putin", dar o prezenta masiva la vot ar putea inclina balanta:Intr-adevar, putem privi totul ca pe o farsa, putem impinge constatarile pana la absurd, dupa ce realitatea a dat cu tifla oricarei logici. Ca de bun-simt si normalitate de mult nu mai e cazul sa vorbim in Republica Moldova.Invalidarea scrutinului de la primaria Chisinaului, anularea mandatului de primar ales al lui Andrei Nastase pune sub semnul intrebarii nu doar rezultatele alegerilor parlamentare, ci si exercitiul in sine al alegerilor, de vreme ce el poate fi anulat printr-o decizie judecatoreasca, teleghidata politic. Ma intreb daca au mai ramas judecatori cinstiti in Republica Moldova. Cu o singura exceptie, magistratul Domnica Manole - care a avut curajul sa sprijine in instanta o initiativa a Opozitiei extraparlamentare si, ca urmare, a fost data afara din sistem, persecutata, tarata in procese -, n-am vazut sa se desprinda din randurile acestei ghilde oameni de calitate, care sa nu reziste doar "la bucatarie", ci sa ia atitudini publice impotriva controlului politic al justitiei. Se stie ca raul se intinde pana acolo unde este lasat, pana acolo unde "oamenii de bine" obosesc sau se plictisesc sa i se opuna.Regimul si-a luat toate masurile pentru a-si intari pozitiile, dar i-a lipsit mereu un "ce" important: legitimitatea. Partidul Democrat, care la precedentele alegeri parlamentare, din 30 noiembrie 2014, a castigat 15,8%, un an mai tarziu a votat alaturi de socialisti impotriva guvernului din care facea parte, i-a dislocat pe fostii sai parteneri din AIE (mai putin Partidul Liberal), apoi, in ianuarie 2016, a acaparat intreaga putere, formand o majoritate de stransura, prin santaj si coruptie politica.Guvernarea Partidului Democrat se stie vulnerabila, de aceea are nevoie de legitimitatea formala a unui scrutin, chit ca si-a luat toate masurile pentru a-si asigura un rezultat favorabil: a adoptat impreuna cu socialistii sistemul electoral mixt intr-un singur tur, au continuat sa denigreze Opozitia, le permit socialistilor sa cheltuie sume exorbitante in campania electorala, bani proveniti din offshoruri sau adusi direct din Rusia cu avionul.Il lasa sa-si faca partid si campanie electorala pe Ilan Shor, primarul de Orhei, condamnat intr-o prima instanta la 7,6 ani de inchisoare pentru implicare in furtul miliardului de dolari din bancile moldovenesti, miliard care, bineinteles, n-a mai fost recuperat. Pentru a limita scorul Blocului ACUM, puterea le-a interzis moldovenilor din diaspora sa voteze cu pasapoartele expirate (si cei mai multi dintre ei au pasapoarte expirate!), desi la toate scrutinele de dinainte acest lucru a fost posibil, iar o decizie a Curtii Supreme de Justitie din 2014, adoptata inaintea precedentelor alegeri parlamentare, a confirmat acest drept, garantat de Constitutie.Regimul are nevoie de alegeri pentru a relua relatiile cu Uniunea Europeana care, ca urmare a invalidarii alegerilor din municipiul Chisinau, a inghetat in vara 100 mil. de euro, destinati finantarii macroeconomice a Republicii Moldova.Chiar si in conditiile profund inechitabile create de actuala putere, solutia exista: iesirea masiva la vot. Depinde doar de oameni. Calculele arata ca la o rata de participare spre 55% sansele Opozitiei, grupate in Blocul ACUM - Platforma DA si PAS, cresc. Sondajele dau un numar mare al celor indecisi. Doar ca in Moldova, sondajele, de cele mai dese ori, au fost irelevante pentru optiunile finale de vot. Asa incat nu putem exclude si unele surprize placute...Da, este vorba de lipsa unui consens in Republica Moldova asupra orientarii geopolitice a statului, mai exact asupra sistemului de valori. In Romania, acest consens politic a existat ("Pactul de la Snagov") si a ramas constant.Faptul ca-l avem pe Dodon "prezident", un pro-rus declarat, care lucreaza impotriva interesului national, spune totul. Acest decalaj intre Romania si Republica Moldova la nivelul optiunilor populare se vede si in lipsa unei majoritati pro-NATO in stanga Prutului.Dimpotriva: din cauza propagandei rusesti furibunde, NATO este inca vazut ca un inamic, ca un agresor, desi nu americanii au trupe pe teritoriul R. Moldova, ci Rusia in Transnistria (ce noroc pe voi, romanii din tara, ca nu vorbiti rusa, ca v-ar fi infestat si pe voi acest bacil...) E mentalitatea tipica a unui mic teritoriu de frontiera, eterna moneda de schimb: "sa fim buni si cu unii, si cu altii". Adica sa ramanem in sfera de dominatie a Rusiei, pentru ca nu exista "a treia cale" in aceasta parte a lumii.Dodon insa nu e un produs suta la suta rusesc, e fructul unei cardasii, e rezultatul unei confluente de interese intre partida pro-rusa declarata din Moldova, reprezentata de socialisti si de altii, mai mici ca ei, si regimul Plahotniuc.Cu alte cuvinte, idealul european a fost subminat in buna masura de conduita ipocrita a guvernantilor de dupa 2009, dar cu deosebire a celor actuali, care au fluturat slogane europene doar ca sa implementeze mai abitir modelul rusesc oligarhic, coruptia generalizata, subordonarea totala a institutiilor statului. Din acest motiv e foarte greu pentru Blocul ACUM, care si-a propus sa ridice din iarba stindardul european, batjocorit de actualii guvernanti, sa relanseze acest discurs.O alta cauza a dezbinarii mai e si confuzia intre obiectivul integrarii europene si cel al Unirii cu Romania. Unionistii reproseaza blocului ACUM ca nu sunt unionisti "sinceri", "imediati", iar aceste disensiuni sunt alimentate abil de regim. S-a ajuns la o situatie in care si unii, si altii - proeuropenii si unionistii care candideaza separat (fac aceasta precizare deoarece in Blocul ACUM sunt mai multi unionisti asumati, figuri publice cunoscute) - se privesc cu suspiciune, desi pe termen lung si unii si altii ar trebui sa se uneasca intr-o Miscare politica majoritara, care sa scoata Moldova de sub influenta mortificanta a Rusiei, sa o repuna pe fagasul dezvoltarii si al europenitatii.In sfarsit, pentru prima data in istoria alegerilor din Basarabia o forta politica importanta, Blocul ACUM, a instituit niste filtre de integritate si meritocratie pentru cei ce voiau sa candideze pe listele sale. Asta i-a suparat pe unii "luptatori de la 1812 cu imperialismul rusesc", care au decis sa mearga separat in alegeri si sa faca din alianta ACUM principala lor tinta de bataie.Orgoliile, vanitatile, agendele ascunse au impiedicat concentrarea tuturor fortelor pro-europene si pro-romanesti intr-un curent unic. In Basarabia dintotdeauna s-au aplicat diverse tehnologii si diversiuni pentru dispersarea dreptei, dar mai e vorba si de o lipsa de gandire strategica a unor actanti ai ei. Or, lucrurile nu se rezolva printr-un elan hei-rupist. E nevoie de o acumulare consistenta de democratie, stat de drept si romanism.Mai este valida, atata timp cat avem o criza identitara in Basarabia, cata vreme nu s-a creat o optiune majoritara pentru modelul de civilizatie occidental. Doar ca dupa ce actualii guvernanti au compromis ideea de integrare europeana prin coruptie si practici mafiote, retorica, singura, nu mai ajuta, trebuie mers la esenta lucrurilor. Asta face Blocul ACUM, care si-a formulat mesajele de campanie in jurul obiectivului de eliberare a Moldovei din captivitate oligarhica.Fara stat de drept, fara libertate de exprimare, fara dezvoltare economica, fara deschidere catre lume, nu vom avea nici integrare europeana, nici Unire cu Romania.Amestecul Rusiei este fatis. Rusia sufoca mediatic Republica Moldova. Avem doar cateva posturi TV care emit in limba romana, in rest, 90% din cablu e dominat de rusi prin emisiuni directe sau preluate de posturile locale. Rusia isi finanteaza din greu retelele de influenta, inventeaza mereu lideri de partid - a fost Voronin, acum e Dodon, are oameni si in opozitie, bunaoara Usatii, seful "Partidului nostru", refugiat la Moscova. Mai sunt si vechii kaghebisti din PD, multi altii... Dodon merge aproape saptamanal la Kremlin pentru raport si instructaj.Chiar zilele acestea s-a descoperit ca ambasada Republicii Moldova de la Moscova a fost transformata intr-un adevarat stat major al PSRM pentru agitatie si recrutare in randurile muncitorilor moldoveni din Federatia Rusa. Presedintele Putin a promis o amnistie pentru moldovenii care lucreaza ilegal sau in conditii neclare in Rusia, cu conditia sa mearga acasa si sa-i voteze pe socialisti la 24 februarie. Si tot Moscova, culmea, acuza Ambasada Statelor Unite de la Chisinau ca a formulat un indemn pentru alegeri libere si corecte, pentru responsabilizarea actorilor politici si a electoratului din Republica Moldova in fata acestui examen crucial!Sa nu mai amintim de autonomia gagauza - acolo influenta ruseasca e coplesitoare - si, bineinteles, de Transnistria, de unde se pregatesc autobuze pentru transportarea alegatorilor la sectiile de pe malul drept al Nistrului pentru a vota cu PSRM, asa cum s-a intamplat si la alegerile prezidentiale din 2016. (In presa a aparut recent o informatie ca socialistii ar fi gata sa ofere cate 20 de dolari fiecarui vot transnistrean!)Dar sa revin: influenta rusa e mai ales una propagandistica, ideologica: spala creierii moldovenilor, le adanceste faliile identitare, propaga ura fata de Occident si insinueaza in mintea lor modelul rusesc de viata, prin filme si emisiuni de divertisment, care se dovedesc mai eficiente decat orice discurs al lui Putin.Fake-news-urile si-au facut de mult "viza de resedinta" in Moldova. Sa-i citam pe cei 30 de mii de refugiati sirieni care urmau sa se stabileasca in Moldova de indata ce Maia Sandu ar fi devenit presedinte - minciuna asta a avut rezonanta.Apoi, o inventie din acelasi registru: nu-l votati primar pe Andrei Nastase, ca a promis sa dea pe 50 de ani in arenda Chisinaul arabilor! (asta n-a mai prins, si atunci singura solutie a fost sa se anuleze rezultatele scrutinului prin decizia unei judecatoare slugarnice, pe numele ei Rodica Berdilo).Se monteaza filmulete video si inregistrari audio cu liderii opozitiei, pentru a sugera tot felul de relatii nepotrivite sau intalniri secrete ale acestora cu penalul Ilan Shor, protejat de guvernare. Holdingul de presa al puterii produce pe banda rulanta stiri si reportaje veninoase despre Blocul ACUM. Preiau chiar si expresii din limbajul Opozitiei. De pilda, vorbesc ziua intreaga despre "binomul Maia Sandu - Andrei Nastase" sau "binomul PAS - PPDA", pentru a face uitat sau macar relativizat mult mai celebrul "binom" Plahotniuc-Dodon. Rastalmacesc declaratiile unor reprezentanti ai Opozitiei pentru a pretinde ca Blocul ACUM se va destrama imediat dupa alegeri si ca deci nu merita sa votezi pentru ei.PSRM-ul lui Dodon si presa rusa nu se lasa nici ei mai prejos, ameninta cu violente, cu un "maidan" de tipul celui ucrainean la Chisinau dupa alegeri, daca se va intampla ca socialistii sa castige scrutinul si Blocul ACUM sa-l conteste. Iar pentru a contracara acest "complot" cheama la organizarea unor "garzi patriotice" care sa apere de euro-unionisti "statalitatea" si presedintia.Romania este foarte importanta pentru Republica Moldova. A devenit in ultimii ani principalul nostru partener economic, depasind cu mult Rusia si CSI-ul. Romania investeste in scoli, gradinite, infrastructura din stanga Prutului, inclusiv in regiunea gagauza. Despre sprijinirea proiectelor culturale si educationale se vorbeste tot timpul. Zilele acestea s-a inaugurat santierul pentru constructia centrului de administrare tehnica a gazoductului Iasi-Ungheni-Chisinau. Sper sa se avanseze si proiectul de interconectare a retelelor electrice.Partidele din Romania si-au gasit parteneri in Basarabia. PSD-ul lui Liviu Dragnea are un acord de colaborare cu PD-ul lui Vlad Plahotniuc. PPRM-ul lui Iurie Leanca este in parteneriat cu noul partid al lui Victor Ponta. Blocul ACUM e in relatii stranse cu PNL, USR si PLUS. Avem deputati basarabeni in Parlamentul de la Bucuresti: Ion Hadarca (ALDE), Constantin Codreanu (PMP) ... Traian Basescu, foarte popular in continuare intre Prut si Nistru, a ajutat la fondarea Partidului Unitatii Nationale din Republica Moldova (PUN), fiindu-i presedinte de onoare.In aceste alegeri, Traian Basescu si-a indemnat simpatizantii, unionistii din Moldova, sa nu-si iroseasca voturile cu partide mici si sa sustina Blocul ACUM, care reprezinta deopotriva sperantele proeuropene si romanesti ale Basarabiei.Sigur ca din Romania spre Republica Moldova primim mesaje diferite. Unii apreciaza politicile guvernului de la Chisinau, altii le critica sau formuleaza sugestii de redresare. Altii tac, desi bine ar fi sa vorbeasca...Nu cred ca din Romania poate veni o singura opinie, atata timp cat si in Romania se da o lupta pentru putere, pentru independenta justitiei, pentru statul de drept.Nu cred ca Romania e absenta, vorbeste, o spune intr-un limbaj diplomatic: ne-am dori la Chisinau o guvernare care sa continue parcursul pro-european. Sigur, unii dintre noi ar astepta poate mai multa fermitate, mai multa implicare a statului roman, intrucat o eventuala victorie a socialistilor la alegerile din 24 februarie - nu doar ca numar de mandate, ci ca acces la parghiile puterii - va crea o imensa problema de securitate pentru Romania, una in plus, pe langa problemele de siguranta nationala generate de coruptie, intrucat, asa cum stim, o clasa politica tradatoare, corupta este oricand gata sa negocieze interesul national pentru a-si salva pielea, averea, puterea si privilegiile.Comportandu-se ca un stat autentic occidental - am mai spus-o - alaturandu-se exigentelor pe care le inainteaza Uniunea Europeana Republicii Moldova, Romania devine mult mai atractiva pentru moldoveni, care s-ar simti astfel protejati de Tara-mama de peste Prut.Romania, institutiile statului roman, trebuie sa aiba grija sa nu fie asociate cu regimul de la Chisinau, detestat de moldoveni. Sa apere valorile fundamentale, drepturile omului, alaturi de fortificarea identitatii romanesti a Republicii Moldova.Cel mai prost scenariu ar fi o guvernare pro-rusa, restaurationista, care sa puna in aplicare planul de federalizare a Republicii Moldova, adica "transnistrizarea" Basarabiei. Un asemenea deznodamant va bloca pentru mult timp sperantele noastre europene si romanesti si va crea in zona un focar de tensiune, pe langa cele existente, va fi un cutit infipt in spatele Ucrainei, agresate de Rusia, si un cap de pod impotriva Uniunii Europene si NATO.Asta nu trebuie admis in nici un caz. Or, Dodon cred ca va insista pe federalizare, are prea multe datorii fata de rusi ca sa mai poata da inapoi.