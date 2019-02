Alegeri la Chisinau | Premierul Pavel Filip: Eu cred in viitorul Republicii Moldova

Ziare.

com

Seful Executivului de la Chisinau s-a aratat convins ca "poporul poate face diferenta intre vorbe si fapte"."Eu cred in viitorul Republicii Moldova. Nu imi este frica de viitorul Republicii Moldova pentru ca avem un popor intelept care poate face diferenta intre vorbe si fapte", a afirmat Filip.Prim-ministrul moldovean si-a manifestat sustinerea fata de Partidul Democrat, pe care il reprezinta, subliniind ca aceasta formatiune politica "a demonstrat ca poate guverna o tara"."Si aceste alegeri au confirmat ceea ce spunea cancelarul german Bismark, ca cele mai multe minciuni se spun in timpul razboiului, dupa vanatoare si in timpul campaniei electorale. Am auzit foarte multe lucruri noi. Evident ca a existat foarte multa manipulare si foarte multe zvonuri.Am auzit lucruri noi si despre mine in aceasta perioada, dar, dincolo de aceste vorbe, zvonuri si barfe, exista fapte si nici chiar cei din opozitie nu pot contesta faptul ca avem oameni care primesc un salariu mai mare, avem multe drumuri reparate, avem tineri care si-au primit o locuinta si aceste lucruri trebuie sa continue. Eu am votat pentru echipa noastra, pentru echipa Partidului Democrat, care a demonstrat ca poate guverna o tara si ca, intr-un timp absolut scurt si pornind de la o criza, am obtinut realizari frumoase", a adaugat Pavel Filip.