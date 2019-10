Alegeri la Chisinau: Socialistul Ion Ceban ii propune o coalitie lui Andrei Nastase

Ziare.

Ceban, care il va infrunta in turul al doilea al alegerilor pentru Primaria Chisinau pe reprezentantul Blocului ACUM, Andrei Nastase, si-a manifestat disponibilitatea de a ceda potentialilor parteneri de coalitie doua functii de viceprimar, dar si conducerea Consiliului Municipal.Propunerea candidatului PSRM vine in contextul in care, in urma alegerilor locale de duminica, socialistii au obtinut 22 de mandate in Consiliul Local, iar Blocul ACUM, al premierului Maia Sandu, 19 mandate."Deciziile in Consiliul Municipal Chisinau se iau cu 26 de mandate. Propunerea mea catre cei de la Blocul ACUM este sa mergem cu o coalitie in acest sens si sa avem cateva prioritati la care ma voi referi in continuare. De partea mea, daca ajuns sa fiu primar, din cei patru viceprimari pe care ii are Capitala, doi sunt gata sa fie numiti din partea Blocului ACUM.Din cei cinci pretori (primari de sectoare - n.red.) pe care ii are Capitala sunt gata sa ofer aceasta posibilitate ca doi sa fie de la Blocul ACUM. In aceasta coalitie majoritara, pentru o balanta de puteri, sunt gata sa ofer, si viziunea mea este foarte ferma in acest sens, presedintele Consiliului Municipal Chisinau tot din partea Blocului ACUM", a afirmat Ceban.Candidatul PSRM, Ion Ceban, a obtinut cele mai voturi la alegerile pentru functia de primar al municipiului Chisinau, care s-au desfasurat duminica, 40,16% din voturi, si urmeaza sa il intalneasca in turul al doilea al alegerilor locale, de pe 3 noiembrie, pe candidatul Blocului "ACUM", Andrei Nastase, care a atras 31,09% din voturi.Iata care este situatia in Republica Moldova in urma alegerilor de duminica