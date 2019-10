Alegeri locale in R. Moldova. Prezenta e mai mica decat acum 4 ani. La 8 sectii din Transnistria nu a votat nimeni - UPDATE

Ziare.

Acesta a subliniat prezenta la urne la ora 18:00 este cu aproximativ 4% mai mica in raport cu alegerile locale din 2015 si au votat acum peste un milion de cetateni. In municipiul Chisinau , participarea la vot a fost de aproximativ 30%.Totodata, pana la ora 18:00, in opt sectii de votare din cele 25 organizate pentru alegatorii din circumscriptia electorala nr.48 in orasele Slobozia, Tighina si Tiraspol nu s-a prezentat nicio persoana la urna de vot. La alegerile parlamentare din februarie zecile de alegatori din regiunea transnistreana erau adusi organizat cu microbuzele la sectiile de votare.Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, in cele 25 de sectii de votare deschise pentru circumscriptia nr.48 (Transnistria) au votat circa 1.100 de alegatori.Potrivit legislatiei din Republica Moldova, alegerile locale sunt validate daca prezenta la urne este de minim 25% din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanenta.Oficialul CEC a anuntat, de asemenea, ca pe parcursul desfasurarii scrutinului de duminica au fost inregistrate 58 de incidente cu caracter electoral, care sunt anchetate de Politie."Pe parcursul zilei am fost informati despre 58 de cazuri de incalcari sau incidente in perioada orelor 07:00 si 14:00. Dintre acestea, 17 cazuri tin de agitatie electorala, 11 de afisajul electoral, patru cazuri de banuiala rezonabila de corupere a alegatorilor. Toate cazurile se examineaza de catre Inspectoratul General al Politiei", a afirmat Cimil.In urma scrutinului, urmeaza a fi alesi 898 de primari si 11.580 de consilieri. Ultimul scrutin local general a avut loc la 14 iunie 2015. Tot astazi, alegatorii moldoveni din patru circumscriptii uninominale isi aleg reprezentantii in legislativ.Fotoliile de parlamentar au ramas vacante dupa ce doi deputati alesi in urma scrutinului din 24 februarie s-au dat demisia, iar alti doi au renuntat la mandate din cauza incompatibilitatii.