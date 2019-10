Alegeri locale in Republica Moldova. Principala miza o reprezinta functia de primar general al Chisinaului

Ziare.

Alegatorii moldoveni sunt chemati sa aleaga 898 de primari si 11.580 de consilieri locali pentru un mandat de patru ani. Pentru ca alegerile sa fie validate, la vot trebuie sa participe cel putin un sfert din numarul alegatorilor inscrisi pe listele electorale din fiecare circumscriptie, conform site-ului alegeri.md.Ca de obicei, principala miza a acestor alegeri o reprezinta functia de primar general al Chisinaului. Potrivit sondajelor, principalii favoriti dintre cei 17 candidati inscrisi in cursa pentru fotoliul de edil general al capitalei Republicii Moldova sunt Andrei Nastase, liderul PPDA (proeuropean), si candidatul socialistilor, Ion Ceban.Conform rezultatelor ultimului sondaj dat publicitatii la inceputul acestei saptamani, cand se mai puteau face publice anchete sociologice conform legislatiei in vigoare, cei doi au cele mai multe sanse sa acceada in turul doi al scrutinului, care ar urma sa aiba loc la 3 noiembrie.Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Chisinau, 1.600 observatori nationali din partea a 11 organizatii neguvernamentale vor monitoriza alegerile de duminica. De asemenea, Comisia a acreditat 145 de observatori internationali din partea a 11 misiuni diplomatice acreditate in Republica Moldova, a 11 autoritati electorale straine si a 3 organizatii neguvernamentale internationale.In acelasi timp, Comisia electorala a anuntat ca propaganda electorala este strict interzisa in ziua alegerilor si in cea precedenta ei. In aceste zile nu se permite desfasurarea sau prezentarea de materiale cu tenta de propaganda electorala si nici aparitia candidatilor in alegeri la emisiuni televizate sau radiofonice.De asemenea, concurentii electorali nu pot efectua virari de sume in/din contul cu mentiunea "Fond electoral".Continuarea propagandei electorale in zilele respective de catre mass-media, concurenti electorali si cetateni constituie contraventie administrativa si se sanctioneaza cu amenda.Pentru scrutinul de duminica au fost tiparite peste 7,8 milioane de buletine de vot, dintre care 6,104 milioane in limba romana si peste 1,688 milioane in limba rusa.Scrutinul se desfasoara in baza votului universal, egal, direct, secret si liber exprimat conform prevederilor constitutionale.