Alegerile parlamentare din Moldova se amana pana in februarie. Opozitia acuza un calcul banditesc

Decizia ca viitoarele alegeri sa fie amanate cu cateva luni a fost prezentata de presedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, autorul acestei initiative, potrivit Radio Chisinau.Pana acum fusese vehiculata ideea ca scrutinul sa aiba loc la sfarsitul acestui an.Candu a motivat decizia de a amana cu cateva luni organizarea alegerilor prin faptul ca acestea vor avea loc in conformitate cu prevederile sistemului mixt de vot pentru care sunt necesare mai multe pregatiri. De asemenea, potrivit lui Andrian Candu, Opozitia va avea mai mult timp sa se pregateasca de scrutin.Mandatul actualului Legislativ moldovean expira la 30 noiembrie, iar alegerile trebuie organizate in cel mult trei luni de la aceasta data, adica pana la sfarsitul lunii februarie 2019, conform legislatiei in vigoare.Potrivit observatorilor, viitorul scrutin va avea loc in baza sistemului electoral mixt aprobat in 2017 de catre Partidul Socialistilor (PS - prorus, de stanga), Partidul Democrat (PD - de guvernare) si Partidul Popular European din Moldova (PPEM), contrar recomandarilor Comisiei de la Venetia.Astfel, jumatate dintre deputati (50) vor fi alesi pe liste de partid, iar alta jumatate (51) pe circumscriptii uninominale.Potrivit Constitutiei Republicii Moldova, Parlamentul este ales pentru un mandat de patru ani. Mandatul acestuia poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de "razboi sau de catastrofa". Mandatul Legislativului se prelungeste pana la intrunirea legala a noii componente. Dar in aceasta perioada nu poate fi modificata Constitutia si nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice, specifica Radio Chisinau.Liderii Opozitiei extraparlamentare europene au criticat decizia majoritatii ca viitoarele alegeri parlamentare sa aiba loc in data de 24 februarie 2019, printre care si Andrei Nastase, presedintele Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), potrivit Deschide.md."Era posibil ca alegerile sa fie organizate la 2 decembrie, dar frica lor si necesitatea de a-si mai rezolva niste probleme cu legi strambe au dus la stabilirea acestei date", a declarat Nastase dupa legile votate joi de Parlament cu privire la amnistia capitalurilor.La randul sau, vicepresedintele Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Igor Grosu, considera ca stabilirea zilei de 24 februarie pentru alegerile parlamentare are la baza un "calcul banditesc"."Ati vazut calculul hotilor si banditilor? Au mutat alegerile pe 24 februarie crezand ca va fi frig, noroi si oamenii nu o sa vrea sa iasa la proteste sau la vot. (...) Eu sunt sigur ca oamenii o sa iasa sa voteze din principiu ca sa le arate locul banditilor", a spus Grosu, citat de Deschide.md.