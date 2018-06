Alegerile pentru Chisinau au fost invalidate. Dodon jubileaza, iar USR sustine ca asta se intampla cand coruptia e regula

Ziare.

"Acum, Andrei Nastase a fost victimizat si izbavit de povara conducerii Chisinaului, cu care el nu s-ar fi ispravit, din cauza incompetentei sale si lipsei de experienta administrativa.Poate era mai bine ca lui Nastase sa-i fie oferita posibilitatea sa-si demonstreze capacitatile sau incapacitatile sale de conducator, sa vada toata lumea cat de steril e in fata problemelor reale, unde populismul nu ajuta. In orice caz, asteptam decizia finala a Judecatii", scrie Dodon intr-o postare pe Facebook.El sustine ca este vorba despre standarde duble ale Justitiei."Decizia judecatii in privinta alegerilor din Chisinau ridica multe semne de intrebare. Noi cunoastem care sunt incalcarile lui Andrei Nastase, dar care sunt incalcarile lui Ion Ceban? Daca s-a mers pe asa decizii cardinale, de ce Ion Ceban nu a fost declarat castigator al alegerilor, odata ce contracandidatul sau a fost exclus pentru incalcarea legislatiei?Nu exista nici o plingere, contestare in instanta impotriva lui Ion Ceban. Mi se pare ca aici avem de-a face iarasi cu standarde duble si justitie selectiva. Daca facea Ion Ceban ceea ce facuse Nastase in campanie, ar fi fost exclus inca din turul I", argumenteaza presedintele moldovean.El considera ca "cineva se teme tare ca socialistii sa nu beneficieze de sprijin din strainatate in alegerile parlamentare" si ca "precedentul lui Nastase, care a profitat de sustinere directa de la politicieni straini in campania electorala, eurounionistii de la guvernare l-au considerat prea periculos in perspectiva parlamentarilor"."Va amintesc ca aceasta norma legala a fost creata de la inceput impotriva socialistilor, in aprilie 2015, la initiativa PLDM. Atunci au vrut sa stopeze avintul politic al socialistilor, dar acum a devenit victima a acestei norme legale tocmai candidatul sustinut de PLDM - Nastase. Stiti proverbul moldovenesc: cine sapa groapa altuia, singur cade in ea", conchide Igor Dodon.De la Bucuresti, presedintele USR, Dan Barna, a avut si el o reactie privind invalidarea alegerilor pentru Primaria Chisinau, considerand ca aceasta arata "ce se poate intampla atunci cand coruptia este regula unui stat"."Invalidarea votului pentru investirea lui Andrei Nastase la primaria Chisinaului arata. Decizia judecatoriei Chisinau demonstreaza ca interesele oligarhilor nu tin cont de procesele democratice si pot fura votul cetatenilor.Ce se intampla in aceste momente la Chisinau arata cat de apriga este lupta pentru democratie si justitie corecta atat in Romania, cat si in Republica Moldova. Important este, insa, sa asteptam motivarea completa a instantei si sa avem incredere in decizia Curtii de Apel de la Chisinau care va rezolva contestatia anuntata de primarul ales al capitalei moldovene. Ramanem alaturi de Andrei Nastase", a scris Barna, marti seara, tot intr-o postare pe Facebook.Amintim ca Judecatoria Chisinau a invalidat alegerile locale care au avut loc in capitala Republicii Moldova in 3 iunie Andrei Nastase, candidatul Partidului "Platforma Demnitate si Adevar" (PPDA), care a castigat scrutinul, spune ca va contesta decizia la Curtea de Apel.