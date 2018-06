Ambasada SUA in Moldova critica dur invalidarea alegerilor: Se intareste perceptia privind ingerintele politice in sistemul judiciar

Ziare.

Potrivit oficialilor SUA, alegerile libere, corecte si transparente sunt fundamentul oricarei democratii si trebuie sa se conformeze normelor internationale."Ambasada SUA in Moldova a luat cunostinta de decizia Curtii Supreme de Justitie de a mentine hotararea judecatoreasca din 3 iunie privind invalidarea rezultatelor alegerilor pentru Primaria Chisinau. Alegerile libere, corecte si transparente sunt fundamentul oricarei democratii si trebuie sa se conformeze normelor internationale.Orice pretinse incalcari trebuie sa fie abordate intr-un mod care respecta statul de drept si principiile democratice, inclusiv vointa poporului exprimata prin alegeri. Independenta judiciara este un principiu democratic principal, iar decizia de astazi a intarit perceptia publica privind ingerintele politice in sistemul judiciar al Republicii Moldova", se arata in comunicatul Ambasadei SUA la Chisinau.Curtea Suprema de Justitie din Republica Moldova a dispus, luni seara, mentinerea deciziei Judecatoriei Chisinau si a Curtii de Apel prin care a fost anulat scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase.In contextul deciziei instantei supreme, Chisinaul va fi condus de un primar interimar pana la organizarea unui nou scrutin local, in 2019."Astazi a fost ucisa democratia", a afirmat Andrei Nastase dupa anuntarea deciziei, potrivit Unimedia.Saptamana trecuta, Judecatoria Chisinau a anulat scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase. Decizia a fost confirmata de Curtea de Apel