Andrei Nastase este noul primar al Chisinaului UPDATE Cum arata situatia dupa numararea a 98% din buletinele de vot

UPDATE 23:03

Ziare.

com

Conform rezultatelor preliminare anuntate de Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova , dupa procesarea a peste 98% din procesele-verbale, Andrei Nastase, candidatul Partidului "Platforma Demnitate si Adevar" (PPDA), a obtinut 52,16% din voturi, iar Ion Ceban, candidatul Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), din care provine presedintele Igor Dodon - 47,84%.Mai trebuie centralizate aproximativ 8.000 de voturi, iar diferenta dintre cei doi candidati este de peste 10.000, potrivit News.ro.La ora 21.00 s-au inchis sectiile de votare, iar prezenta la urne a fost putin peste 39%, ceea ce inseamna 248.665 de alegatori, dintre care 173.914 femei si 110.752 barbati."Am demonstrat ca am reusit. Succesul nostru consta in faptul ca am dat dovada de unitate cu partidele pro-europene. Un sprijin enorm din partea Maiei Sandu. Odata ce am decis ca se merge cu un singur candidat, nimeni nu a mai pus la indoiala legitimitatea acestui candidat. Am o datorie mare fata de colegii mei de la partid", a spus Andrei Nastase in prima declaratie dupa inchiderea urnelor.El a mentionat ca, daca va fi castigator, va stabili "o relatie institutionala" cu Guvernul."A fost o campanie buna. Am reusit sa miscam accente, nu geopolitica si politica. Rezultatul va fi pe masura. Eu vreau sa multumesc tuturor chisinauienilor care au iesit astazi la vot. Vreau sa multumesc echipei mele, am avut o campanie buna incepand cu programul si terminand cu alte aspecte. Asteptam numararea voturilor", a declarat si Ion Ceban.Rezultatele partiale dupa numararea a 50% din procesele verbale arata ca acesta a obtinut 52,49% din sufragii, transmite Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova, citata de Mediafax.Rata de participare la vot a fost de 39,12%.Scrutinul anticipat a fost organizat dupa ce Dorin Chirtoaca, din partea Partidului Liberal (proeuropean), a demisionat din functia de primar al orasului pe fondul anchetarii sale intr-un dosar de coruptie, despre care fostul primar sustine ca este motivat politic.Ion Ceban, din partea Partidului Socialistilor din Republica Moldova (prorus) este rivalul lui Andrei Nastase in cursa pentru Primaria Chisinaului In primul tur al alegerilor, pe data de 20 mai, candidatul Platformei Demnitate si Adevar a obtinut 32,1% din voturi, in timp ce Ion Ceban a obtinut 40% din sufragii, potrivit News.ro."Am venit la vot pentru ca este responsabilitatea celor care tin la acest oras si tara. Am votat cu incredere, cu speranta, pentru un viitor mai bun la noi acasa. Am votat dupa propriile valori, am votat pentru adevar, pentru demnitate, pentru asumare, pentru ca doar asa putem fauri democratia, fauri statul de drept, asa vom fauri libertatea noastra", a declarat Andrei Nastase, care a venit duminica dimineata insotit de sotia si fiica sa pentru a-si exprima votul, informeaza site-ul de stiri Unimedia.Pe de alta parte, iainte de a veni la urne, Ion Ceban a spus ca a trecut pe la biserica: "Am trecut in aceasta frumoasa zi, si cu ocazia unei mari sarbatori, pe la Biserica Sfintul Constantin si Elena", a scris candidatul Partidului Socialistilor din Republica Moldova pe Facebook