Andrei Nastase cere ridicarea imunitatii lui Vlad Plahotniuc. Procurorul general nu cedeaza

Dodon: Plahotniuc a fugit din Moldova, impreuna cu Sor, prin Transnistria

Harunjen nu demisioneaza benevol

Nastase a solicitat si suspendarea provizorie din functie a judecatorilor Curtii Constitutionale si tragerea la raspundere a acestora."Sesizez procurorul general asupra savarsirii de catre judecatorii Curtii Constitutionale Poalelungi Mihai, Apolschi Raisa, Artur Resetnicov, Gurin Corneliu, Baiesu Aurel si Zaporojan Veaceslav a infractiunii de tentativa de uzurpare a puterii in stat.In aceasta privinta, mentionez ca in perioada 7-9 iunie 2019 judecatorii mentionati au aprobat decizii, hotarari si avize contrare prevederilor Constitutiei Republicii Moldova, cu scopul de a-i permite numitului Plahotniuc Vladimir si gruparii criminale conduse de acesta sa se mentina abuziv la putere, precum si de a asigura o legalitate asa-zisului guvern condus de Filip Pavel", scrie Nastase in denuntul sau.Ministrul moldovean de Interne considera ca actiunile judecatorilor Curtii Constitutionale au condus la instaurarea dualitatii puterii si, in consecinta, a unei crize, ceea ce ar fi afectat intreaga societate."Autoritatile aparute ca rezultat al efectelor produse de deciziile ilegale emanate de Curte au incercat sa schimbe starea de lucruri existenta, au emis acte de dizolvare a Parlamentului, au stabilit alegeri anticipate, au instrainat bunuri etc., existand, practic, o preluare ilegala si abuziva a puterii in stat, prin anihilarea puterii legislative si suprimarea Guvernului legal constituit", explica ministrul."Avand in vedere ca numitul Plahotniuc Vladimir detine, momentan, calitatea de deputat, solicit initierea, de urgenta, a procedurilor de ridicare a imunitatii acestuia si de a obtine acordul forului legislativ pentru investigarea penala a sa", mentioneaza Nastase.In legatura cu demersul lui Nastase, Procuratura Generala a anuntat ca l-a receptionat si urmeaza sa-l examineze "in modul stabilit de lege". Vladimir Plahotniuc a postat, luni, un mesaj pe Facebook in care recunoaste ca a parasit Republica Moldova (presa scrie ca prin regiunea transnistreana) si spune ca nu se mai simte in siguranta aici.Presedintele moldovean, Igor Dodon, sustine ca Plahotniuc a fugit din Moldova impreuna cu Ilan Sor (principalul suspect in dosarul fraudei bancare de un miliard de dolari) la data de 14 iunie, dupa briefingul la care PDM si-a anuntat capitularea. "Impreuna cu Sor, cu masinile, au plecat prin Transnistria", a mentionat Dodon la NTV.Potrivit sefei Executivului din Republica Moldova, Maia Sandu, Procuratura continua sa-l deserveasca pe Plahotniuc si dupa ce acesta a fugit din tara. Noua guvernare i-a cerut demisia procurorului general, Eduard Harunjen, dar acesta spune ca nu are nicio frustrare legata de activitatea sa si nu va demisiona benevol."Pentru mine politicul niciodata nu a insemnat nimic. In activitatea mea nici nu m-a ajutat, nici nu m-a incurcat sa devin procuror general, de aceea eu las in afara atentiei orice declaratie politica", a mentionat Harunjen."Exista discutii. Eu le urmaresc cu atentie. Evident ca fiecare forta politica va incerca sa faca diferite chestiuni ca sa controleze intr-un fel sau altul aceasta institutie. Procuratura, deocamdata, va activa asa cum activeaza.Daca vor fi vreodata modificari de legi sau mecanisme legale, instituite legal si constitutional, care ar pune la indoiala sau care vor impune ca eu sa fac anumite actiuni, atunci ma voi subordona fiecarei prevederi legale, cu exceptia indrumarilor care vin din zona politicului", a explicat procurorul general.Deputati din majoritatea parlamentara au mentionat ca il vor ajuta pe Harunjen sa se desparta de functia de procuror general.