Andrei Nastase nu isi ia in primire mandatul. Curtea de Apel Chisinau a mentinut decizia de invalidare a alegerilor

"Un proces al absurdului, este vorba de o crima impotriva capitalei, democratiei si Republicii Moldova. Este o flegma data de justitia controlata de un proxenent politic si penal societatii noastre. Acesti inidivizi au executat astazi o comanda politica, iar initiatorul acestei comenzi este Plahotiuc aflat intr-un parteneriat cu Dodon. a declarat Andrei Nastase dupa pronuntarea deciziei", a declarat Andrei Nastase dupa pronuntarea deciziei, citat de Unimedia. Potrivit Europa Libera, decizia poate fi atacata in decurs de o zi la Curtea Suprema de Justitiei.Judecatoria Chisinau a anulat, marti seara, scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase.Partidul Socialist ceruse instantei sa declare nule alegerile locale anticipate, argumentand ca Andrei Nastase, liderul Platformei Demnitate si Adevar (centru-dreapta), a organizat actiuni electorale in ziua celui de-al doilea tur de scrutin."Pentru mafie, nu conteaza votul cetatenilor. Este o decizie arbitrara", a declarat Andrei Nastase, citat de cotidianul Jurnal de Chisinau.Andrei Nastase a castigat turul doi al alegerilor din Chisinau la o diferenta de 12.644 de voturi fata de Ion Ceban.Intre timp, protestatarii s-au adunat pentru a doua seara in fata Primarie, scandand "Jos Mafia", "Votul nostru nu e votul vostru", "Victorie", potrivit presei din Chisinau.