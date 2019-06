Aproape jumatate dintre moldoveni considera Guvernul Maia Sandu legitim (sondaj)

Solutii pentru depasirea crizei

Criza din Moldova si reactia Romaniei

Dintre respondenti, 35% au spus ca nu sustin niciunul dintre cele doua Executive, potrivit Radio Chisinau. Sondajul mai dezvaluie ca 64% dintre respondenti au o atitudine pozitiva fata de coalitia PSRM-ACUM, iar si mai multi (68%) condamnata decizia Curtii Constitutionale de a-l suspenda pe Igor Dodon.Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, pe 9 iunie, suspendarea temporara a lui Igor Dodon din functia de presedinte , iar premierul Pavel Filip a fost numit presedinte interimar, fiind obligat sa dizolve Parlamentul.Conform sursei citate, 35% dintre moldoveni cred ca o solutie pentru a rezolva aceasta criza politica este retragerea Guvernului Filip.24% au optat pentru negocieri intre PDM si coalitia PSRM-ACUM, iar alti 22% pentru alegeri anticipate.Cu toate acestea, sondajul dezvaluie ca, in cazul in care s-ar organiza alegeri anticipate, rezultatele ar fi similare cu cele din 24 februarie 40% ar vota PSRM, putin peste 30% ar vota pentru PAS si PPDA, PDM ar obtine 11%, iar Partidul Sor 6%.Sondajul a fost realizat in perioada 12-13 iunie, pe un esantion de 720 de persoane, marja de eroare apreciata de organizatori fiind de 3,65%.Reamintim ca noul Guvern a fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.Forurile europene si internationale urmaresc cu ingrijorare evenimentele, iar Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a anuntat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului. In acelasi timp, societatea civila cere demisia judecatorilor din Curtea Constitutionala si revenirea asupra deciziilor care au aruncat scena politica in aer.Insa, in timp ce UE si Rusia au declarat ca recunosc oficial Guvernul Maia Sandu, Romania, care detine presedintia UE, a avut reactii slabe, tarzii si ezitante, evitand initial sa recunoasca legitimitatea Guvernului Maia Sandu.