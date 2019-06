Apropiatii lui Plahotniuc sunt in ceata: Liderul partidului sau nu stie cum a plecat, ambasadoarea din SUA a demisionat

Ziare.

com

"Nu cunosc cand si cum a plecat domnul Plahotniuc din tara. Nu am cunoscut-o niciodata de cate ori a facut acest lucru. Cred ca are motivele sale. A facut o postare pe relelele de socializare si cred ca puteti gasi acolo toate raspunsurile exhaustiv. Dumnealui a facut public tot ceea ce a vrut sa faca public", a spus Pavel Filip, liderul fractiunii parlamentare a Partidului Democrat din Moldova (PDM), citat de Unimedia De asemenea, ambasadoarea tarii in Statele Unite, Cristina Balan, si-a anuntat dumincia seara demisia din functie, dupa renuntarea la putere a lui Plahotniuc."Guvernul condus de Partidul Democrat din Moldova a demisionat vinerea trecuta. Eram in drum spre Moldova, pentru concediul meu anual.Fiind numita pe criterii politice, demisionez si eu din pozitia mea de ambasador al Moldovei in Statele Unite. A fost o onoare sa reprezint Guvernul Filip si urez toate cele bune noii echipe care va urma", este traducerea unui mesaj in limba engleza postat pe contul de Facebook al Cristinei Balan Duminica, ministrul de Interne din Republica Moldova, Andrei Nastase, a declarat ca a facut tot ce a putut pentru a impiedica fuga din tara a liderului PDM, Vlad Plahotniuc Politicianul moldovean este dat in urmarire internationala si de Rusia, dar si de Republica Moldova. Ulterior, luni, acesta a transmis primul mesaj dupa ce a parasit tar , spunand ca in acest moment vrea sa fie cu familia sa.