Comisia Europeana deblocheaza un ajutor de 30 de milioane de euro pentru R. Moldova

Aceasta este prima dintre cele trei plati destinate Chisinaului printr-un program de asistenta macrofinanciara adoptat in septembrie, 2017.Comisarul european pentru afaceri economice si finantare, impozitare si vama, Pierre Moscovici, a declarat ca aceasta debursare exprima sprijinul european pentru implementarea reformelor-cheie in Republica Moldova."Comisia Europeana este pregatita sa continue colaborarea apropiata cu autoritatile din Republica Moldova pentru a ajuta la realizarea unui set larg si ambitios de reforme economice si structurale, necesare pentru asigurarea locurilor de munca si a investitiilor in beneficiul oamenilor din Republica Moldova", a spus Moscovici.Bruxelles-ul a suspendat anterior deblocarea platilor din cauza derapajelor fostei guvernari, in special dupa adoptarea sistemului mixt de vot si anularea alegerilor locale noi din Chisinau."Oamenii Republicii Moldova ar fi trebuit sa beneficieze de acest ajutor inca anul trecut, dar anularea alegerilor din Chisinau la indicatia regimului oligarhic a ridicat mari semne de intrebare la Bruxelles, iar prima transa de suport a fost amanata.Astazi, am reusit sa recastigam increderea partenerilor nostri europeni, sa aratam ca suntem capabili sa facem reforme si sa readucem tara pe fagasul normalitatii, dupa ani de zile de haos, frica, justitie controlata si degradare generala a democratiei", a declarat si premierul moldovean Maia Sandu.