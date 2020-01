Basescu: Nu exista obiectiv mai mare acum decat reunificarea tarii. Romania ar deveni o adevarata putere agricola

Ziare.

com

"Foarte multi vorbesc degeaba despre Moldova pentru ca nu inteleg nimic si lucrul acesta puteti sa-l vedeti in abordarea politica din Romania. Lipsa de intelegere a ce inseamna Romania ciuntita este atat de mare, incat subiectul reunificarii tarii este un subiect care mai mult plictiseste daca il aducem in discutie. (...) Dincolo de asta,Unirea trebuie sa ramana obiectivul nostru fundamental: reintregirea tarii. Daca privim la realitatile noi, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial trebuie sa recunoastem ca", a afirmat Basescu la Conventia Romanilor de Pretutindeni.El a explicat ca "poporul roman nu-si va dobandi demnitatea pana cand nu va rezolva aceasta"."Adica, atat timp cat stam pasivi si ne uitam ca traim dupa regula lui Stalin si a lui Hitler, scuzati-ma, dar avem. Eu nu vreau sa dau lectii nimanui, dar romanii trebuie sa se trezeasca. Republica Moldova nu este o afacere, este o nevoie de restabilire a demnitatii unui popor. (...) Reunirea nu este posibila sa se intample atat timp cat nu existadintre cetatenii Republicii Moldova trebuie sa voteze la un referendum sau in Parlament. Asa cum s-a facut Romania Mare, ea se poate reface prin vot si democratic", a mai spus europarlamentarul Basescu.Fostul presedinte a apreciat ca rezolutia Parlamentului European invita Romania sa-si restabileasca demnitatea."Eu cred ca nu exista obiectiv mai mare acum pentru Romania decat reunificarea. Unii spun ca ne costa bani.. Altii spun ce ne aduce noua reunificarea cu Republica Moldova. Dincolo de reintregirea tarii, care este un obiectiv fundamental si de revitalizare a natiunii, reunificarea ne aduce foarte multe din punct de vedere economic.. Raman un sustinator fara rezerve al reunificarii ca o datorie patriotica, nu o sa ma convinga nimeni ca dupa intrarea in UE si in NATO, al treilea obiectiv mare de tara nu ar fi reunificarea tarii. Nu exista un alt obiectiv care sa se compare cu acesta si facem prea putin pentru ca acest lucru sa se intample si ceea ce mai facem mai facem si prost", a mai spus Basescu.