Basescu spune ca in R. Moldova e lovitura de stat: Plahotniu controleaza toate institutiile, a anulat pur si simplu alegerile

"Azi nu putem discuta de unire, azi discutam despre prabusirea unui stat, care e si in acord de asociere cu UE. S-au desfasurat alegeri. Au stat 3 luni in tot felul de negocieri. Cea mai dificila si constanta negociere a fost intre socialisti si partidul democrat, iar pe ultima suta de metri socialistii au acceptat alianta cu ACUM a Maiei Sandu, care nu e unionist, ci pro-european.Sunt trei blocuri acum. Socialistii, partidul democrat, un partid democrat statalist si partidul Maiei Sandu care e pro-europeana. Este nevoie, pentru a se face guvern, ca doua dintre aceste blocuri aproximativ egale sa faca o alianta. Pana la urma s-a stabilit sa se faca alianta intre socialisti si pro-europeni, socialistii lui Dodon. Ieri s-a votat in Parlament, iar la foc automat Curtea Constitutionala anula deciziile Parlamentului", explicat Traian Basescu, la Romania TV.Fostul sef de stat spune ca in spatele deciziilor Curtii se afla oligarhul Vlad Plahotniuc."Jocul s-a facut in favoarea lui Plahotniuc, acest oligarh care controleaza toate institutiile din Rep. Moldova, politie, justitie. E a doua oara cand daca nu iese cine trebuie se anuleaza alegerile. Este o lovitura de stat mascata in care nu s-a folosit forta militara", a mai spus fostul presedinte.Acesta a completat: "Plahotniuc, folosind acest instrument, Curtea Constitutionala a anulat pur si simplu alegerile. L-a numit presedinte pe premierul interimar. E incredibil. E de fapt o lovitura de stat mascata, in care nu s-a folosit forta militara.Aici nu exista varianta decat o pozitie foarte solida a UE. Mie nu mi-a placut pozitia initiala a UE, a SUA, a Federatiei Ruse si a Romaniei, in care nu acuza nimeni pe nimeni. Cere partidelor sa gaseasca solutii. Cum, frate?! cand e al doilea rand de alegeri care nu se pun in aplicare, tu Romania, tu UE, tu SUA, tu Federatia Rusa care spui ca esti democrata spui sa discute partidele?", a acuzat Basescu.Basescu spune ca Dodon trebuie cercetat pentru inregistrarile in care apare alaturi de Plahotniuc, dar acestea nu au legatura cu alegerile.Prima sedinta a noului Guvern al Republicii Moldova, condus de Maia Sandu, va avea loc luni la ora 11:00, a transmis prim-ministrul in cadrul unei conferinte de presa.Maia Sandu a transmis ca sedinta de luni va avea loc in incinta Parlamentului, nu a Guvernului.Mii de persoane au participat duminica in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau la un miting de amploare, pentru respectarea deciziilor Curtii Constitutionale si pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare si prezidentiale.Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a emis duminica o hotarare pentru dizolvarea Parlamentului si suspendare a lui Igor Dodon din functia de presedinte.Pavel Filip, care a preluat functia de presedinte interimar al Rep. Moldova, dupa suspendarea lui Igor Dodon, a semnat decretul de organizare a alegerilor in data de 6 septembrie.