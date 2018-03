Buzau a votat unirea cu Republica Moldova

Ziare.

Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice"."In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o datorie de onoare sa le raspundem printr-un gest similar, mai ales ca presedintele Consiliului de Ministri de acum o suta de ani al Romaniei a fost un buzoian, Alexandru Marghiloman", a declarat, la finalul sedintei extraordinare, primarul Constantin Toma.Potrivit sursei citate, unirea cu Basarabia de acum o suta de ani a fost realizata de elite cu sprijinul tuturor locuitorilor din fosta provincie romaneasca."De aceasta data, unirea se face de jos in sus si am dorit sa nu ratam un moment istoric atat de important, caci mai devreme sau mai tarziu unirea Republicii Moldova cu patria-mama se va infaptui", a mai declarat sursa citata.Constantin Toma a mai spus ca pe 17 martie a.c., la Sala Sporturilor din Buzau, va avea loc un concert de muzica populara romaneasca intitulat "Din suflet romanesc", un duplex Buzau-Chisinau, la care sunt asteptati si primarii unionisti din Republica Moldova.Amintim ca, in ultimele saptamani, peste 100 de localitati urbane si rurale din Republica Moldova, plus trei raioane de peste Prut si-au aratat adeziunea fata de reintregirea nationala semnand Declaratia de Unire cu Romania.Luna trecuta, de asemenea, o comuna din Bistrita a semnat, in premiera, o "declaratie de unire" cu R. Moldova