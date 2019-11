Calul troian in cetatea Chisinaului

patru cauze majore

Prima se afla la Bucuresti

A doua cauza se afla in deciziile marilor cancelarii euroatlantice

revenirea etapizata post-Crimeea a Federatiei Ruse in spatiul sau de influenta reprezentat prioritar, aici, de Ucraina si R. Moldova;

degradarea rolului geopolitic al Uniunii Europene, subminat de procese toxice precum Brexit;

accentuarea faliilor existente in relatia transatlantica;

restabilirea primatului politicii nationale in dauna celei colective/europene in cancelariile relevante ale Europei etc.

O a treia cauza o reprezinta degradarea constanta a fizionomiei si actiunii clasei politice din R. Moldova

s-a preferat solutia unei intelegeri reprobabile cu batalioanele politice rusesti din Moldova, conduse de Partidul Socialist, prin incheierea "monstruoasei coalitii" ( "in pat cu dusmanul", rusii au putut performa facil la Chisinau );

); s-a permis acapararea unor institutii esentiale ale R. Moldova de catre camarila (pro-)ruseasca a lui Igor Dodon;

Nastase a votat pentru revenirea Rusiei in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei;

au fost inlaturate din nucleul de decizie al Blocului ACUM voci vizionare care gandeau altfel;

liderii blocului ACUM au ignorat importanta unui compromis explicit cu liderii unionisti intre cele doua tururi de scrutin;

au fost evitate mesajele unioniste, singurele care mai puteau aduce la urne tinerii din zona electoratului sensibil ;

; s-a renuntat la campania "om cu om", din ratiuni de calcul electoral gresit etc.

a patra cauza consta in mirajul fatal al lumii ruse in R. Moldova, combinat cu tacticile si ideologiile Moscovei

elaborarea urgenta, de catre presedintele ales al Romaniei in urma alegerilor din noiembrie 2019, a unei Conceptii de politica externa care sa includa R. Moldova ca prioritate absoluta a politicii noastre externe;

initierea de catre acesta a discutiilor cu partidele parlamentare si societatea civila pentru un Pact national pentru R. Moldova ;

; valorizarea resursei umane de calitate pentru elaborarea proiectiei nationale strategice privind R. Moldova si gestionarea relatiilor cu R. Moldova in centrala MAE si in misiunile noastre diplomatice si consulare;

eliminarea practicilor sinecuriste in ministerele si departamentele care gestioneaza raporturile cu R. Moldova si cu romanii din afara Romaniei (comunitati si diaspora);

multiplicarea eforturilor de promovare a R. Moldova si regiunii pe agendele marilor cancelarii europene;

elaborarea de formate si instrumente europene care sa aduca beneficii reale R. Moldova etc.

Dorin Popescu este presedinte al Asociatiei Casa Marii Negre / Black Sea House - Constanta, singurul think-tank geopolitic din Dobrogea si singurul din Romania destinat geopoliticii spatiului extins al Marii Negre. Este analist politic, expert in geopolitica, fost diplomat, publicist, cadru universitar si doctor in Filologie.

Ziare.

com

Este unsi totodata un simptom al transformarii rapide a intregii vecinatati estice a Uniunii in, dincolo de ocare se va instala incet si sigur pe Prut.In ultimele trei decenii, Chisinaul a construit si reprezentat, puternica si ea la Chisinau, mai ales prin presa, elite pro-rusesti, fonduri, retele de agenti de influenta, ideologie, biserica etc., nu a putut totusi cuceri (pana ieri) aceasta reduta a Europei in ultimii 16 ani., cu roluri similare ale cetatilor de odinioara ale domnitorilor moldoveni, deci romani. Acum, aceasta reduta a cedat, iar rezistenta s-a frant.In modesta mea opinie,Dintotdeauna cheia reintegrarii R. Moldova in spatiul romanesc/european s-a aflat in mainile Bucurestiului. Orice alta interpretare sugerata de liderii nostri politici (cum ca, bunaoara, scenariile pentru R. Moldova s-ar scrie in marile cancelarii) este o disculpa lamentabila a acestora, o tentativa ipocrita de a se exonera de responsabilitatea directa si primara privind acest esec.Alegerea lui Ion Ceban confirma; cel putin falimentul celei politice/geopolitice, pe baza deteriorarii considerabile (aproape iremediabile) a capacitatii Bucurestiului de a sprijini ideea pro-europeana si pro-romaneasca in R. Moldova.Fara un proiect solid, sistemic, structurat, vizionar si responsabil al Romaniei pentru R. Moldova nu avem motive spre a aprecia ca putem avea vreodata performanta in politica noastra externa, oriunde in lume (prioritar la Bruxelles sau Washington).De circa doua decenii,, numita invariabil. Romania nu poate avea, in raport cu R. Moldova, obiective neutre si plate deegale celor pe care le exprima tari din extremitatea vestica a Europei, precum Portugalia., in absenta caruia politica noastra in Est risca sa fie/devina derizorie. In absenta acestei proiectii, chiar si actualul pariu al relatiei cu R. Moldova, "sprijinirea integrarii europene a R. Moldova", risca sa nu fie realizat, pentru ca Romania nu mai detine profilul si expertiza necesare implicarii sale in formatele externe care conteaza pentru viitorul R. Moldova.As spune ca, in absenta permanenta a oamenilor de stat veritabili din spatiul public romanesc.In trei decenii, nu am reusit sa aducem la Chisinau satisfactia binefacatoare a unei lumi libere, romanesti/europene, nu am reusit sadestinul tragic al romanilor de peste Prut, ale caror elite vorbesc de ceva vreme despre "a treia tradare a romanilor", dupa cele istorice care i-au lasatin malaxorul rusesc.ale elitelor intelectuale din R. Moldova., exprimate punctual in proiectul tactic de compromis propus in primavara blocului ACUM.A existat intotdeauna- spatiu pe care de altfel cu greu il gasesc acestia pe hartile peretilor aflati la mii de kilometri distanta de cataclismele si suferintele de aici.Berlinul nu a avut generozitatea de aproiectul europenizarii R. Moldova macar capentru sprijinul decisiv al Europei pentru proiectul reunificarii Germaniei.pe care nu au exclus-o niciodata de la mesele marilor negocieri. Faptul caRomania nu a avut, iata, nici la Bruxelles resursa institutionala capabila sa obtina (sa provoace) un angajament real al Europei fata de R. Moldova., iar absenta acestui angajament se reflecta astazi si in criza instrumentelor europene de prezenta in spatiu (d.e. Partenariatul Estic).Avem toate motivele sa credem ca, teatru in care sa se exprime deopotriva instrumentele si interesele Europei si ale Moscovei.Acest nou proiect geopolitic va fi fost generat de, precum:(cu nuante semantice alternative -etc.) pe Prut, intre cultura europeana/occidentala si cea ruseasca, cu un micde intalnire neconflictuala a acestora.(mai ales dupa crearea coalitiei ACUM si PSRM)In impunerea acestui scenariu extern la Chisinau s-a neglijat(ACUM-PSRM), performanta pe care blocul ACUM este departe de a o putea contracara (politica perfida a partidului lui Dodon a putut produce rinocerizari masive si rapide la nivel politic, pe intreg teritoriul electoral de peste Prut).al acestui nou scenariu european gri pare a fi fost, respectiv promovarea tezei sovietice potrivit careia coalitia si "Tara" ar avea nevoie depentru a se putea focaliza pe supravietuirea prin compromis a actualei coalitii de la putere.Prioritateaa acesteia a reprezentat-o utilizarea retoricii pro-europene in interesul financiar al propriei oculte, prin devalizarea fondurilor europene de sprijin.Interesele clientelare si actiunile ilicite ale acestora au fost dublate de erori tactice de pozitionare si actiune:In acest fel, s-a creat un culoar favorabil extrem de larg adversarului politic, prioritar prin alterarea fundamentala a perceptiei potrivit careia blocul ACUM ar (mai putea) reprezenta vectorul schimbarii.(pentru care nu a mai fost credibil prin constituirea aliantei cu PSRM) si(ale carui asteptari nu le-a mai putut reprezenta in mod legitim/fundamentat).In fine,importate permanent in R. Moldova, mai ales odata cu sosirea la putere a celui despre care se tot spune ca ar fi "presedintele R. Moldova", Igor Dodon. Vom detalia separat.Putin a ajuns astfel din nou la Chisinau dupa ce inainte de alegeri era doar. Dininainte de alegeri am ajuns la un adevarat, legitimat si introdus in Cetate prin vot democratic.In momentul de fata,, care sa includa: