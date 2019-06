Ce urmeaza in Republica Moldova si cum poate sa tina Rusia la distanta? Interviu

Vitalie Ciobanu, cum se vede situatia de la Chisinau din Chisinau? Exista, de multe ori, diferente intre felul in care e perceput tabloul din afara si felul in care lucrurile arata din interior.

Ce a parut a fi paradoxal e ca a fost incalcata dihotomia clasica bine/rau - cei buni, Maia Sandu, de-o parte, iar cei rai, Dodon si Plahotniuc, de celalta parte. E limitata aceasta perspectiva? Ce ne scapa?

Aplicam judecata morala, dar exista alternativa? Putea ACUM sa nu se alieze cu socialistii domnului Dodon?

Daca Plahotniuc este inlaturat de la putere, e asta o garantie absoluta ca in Republica Moldova va fi bine?

Cat depinde reconstructia de societatea moldoveneasca si cat de vointa politica a partenerilor externi - UE, SUA - si a institutiilor internationale?

Cum ati perceput rolul asumat de Romania in ultima perioada, mai ales de la invalidarea alegerilor pentru Primaria Chisinau incoace?

Mai este Rusia amenintarea numarul 1 pentru Moldova? Altfel spus, mai vin rusii si, daca da, de ce?

La Chisinau, brusc, am iesit din moleseala, din lunecarea in subistorie, din clisa deprimarii si a lipsei de solutii. Pentru ca lucrurile pareau decise: fie o coalitie PD-PSRM, fie alegeri anticipate, cu sanse mari ca in conditiile mixtului, care oferea partidului lui Plahotniuc posibilitatea sa corupa votul pe circumscriptii, fostul deja regim sa obtina majoritatea in Parlament. Ar fi fost "statia terminus" pentru Basarabia. Inca putin si ne transformam intr-un bantustan, intr-un fief al mafiei, intr-o zona offshore a retelelor de criminalitate internationala.Moldova este inca un stat capturat, e deja un truism sa spui asta, dar cum arata un "stat capturat"? Imaginati-va un guvern cu toate ministerele lui, o procuratura, un sistem judiciar, diverse agentii abilitate cu verificarea integritatii functionarilor publici, un Centru Anticoruptie, o structura de reglementare a preturilor la energie, un Consiliu al Audiovizualului, al Concurentei, al Protectiei Consumatorului, o Comisie Electorala Centrala s.a.m.d., ce par a fi concepute dupa tipic occidental - au primit in ultimii 10 ani bani cu ghiotura de la americani si europeni pentru a se reforma, pentru a se primeni, si e pacat de zis, s-au primenit cum nu se poate mai bine: si-au tras sedii somptuoase, si-au luat automobile de teren si limuzine pentru sefi, uniforme ca in Vest, echipamente electronice ultimul racnet -, dar degeaba. Aceste institutii nu servesc cetateanul, ci interesele unei grupari criminale, constituite dupa modelul unei plase de paianjen, al unei caracatite, care si-a extins tentaculele in toate domeniile.Intr-un stat captiv Opozitia este haituita, economia sugrumata de monopoluri, libertatea de exprimare redusa la 10% din mass-media, piata de publicitate anexata in proportie de 80%. Intr-un stat captiv avem un exod inspaimantator. Dupa statisticile oficiale, in fiecare zi din Republica Moldova pleaca definitiv 106 oameni - familii intregi. La Aeroportul Chisinau cozile-s interminabile. Pur si simplu nu se mai putea suporta.Diferentele de perceptie, despre care ma intrebati, sunt explicabile. Mi-e mai simplu sa arunc si eu o privire "din avion", sa privesc la "dansul granitelor" pe harta, la "repozitionarile Est-Vest", la mobilitatea centrelor de putere. Mi-ar fi simplu sa insist pe doctrine, ideologii, pe incompatibilitati de principiu. Toate acestea isi au ratiunea lor, fara indoiala, dar isi pierd relevanta cand sunt confruntate cu realitatile din Moldova.Or, eu traiesc la Chisinau, nu la Bucuresti, nu la Cluj, nu la Timisoara. Degeaba ii spui unui basarabean adus la disperare - saracit, batjocorit, umilit de o guvernare pretins proeuropeana, dar in realitate perfida si mincinoasa - sa aiba o abordare... "geopolitica" a conditiei sale sau sa astepte cuminte un alt ciclu electoral, pentru ca, vezi, manualele de politologie spun ca timp de patru ani o guvernare se erodeaza, dupa care pleaca in bancile Opozitiei, recunoscandu-si, infrangerea, inclinandu-se, ca un gentleman, in fata fostei opozitii devenite noua putere... Moldova nu e o democratie, nici macar imperfecta. Moldova e o satrapie. Trist bilant dupa 28 de ani de cand si-a declarat independenta fata de URSS.Aceasta alianta ciudata, scandaloasa, a-logica, intre Blocul ACUM, proeuropean si proromanesc (chiar daca nu afiseaza obiectivul unionist, mare parte din reprezentantii sai sunt unionisti, sunt intelectuali, cetateni romani, ale caror convingeri democratice si prooccidentale nu pot fi puse nicio clipa la indoiala) si un partid declarat pro-rus, PSRM, a dat peste cap planurile lui Plahotniuc, care se pregatea sa preia guvernarea dupa alegerile din 24 februarie si sa devina prim-ministru. A fost o miscare care l-a surprins, l-a scos in ofsaid.Dar trebuie sa subliniez, si poate chiar asta scapa unor observatori, ca alianta ACUM-PSRM este produsul exclusiv al unui aranjament international, s-a facut sub presiunea unor actori externi cu mare greutate: Statele Unite, Uniunea Europeana si Rusia. Da, s-a facut cu Rusia lui Putin, cea supusa sanctiunilor occidentale, cea care poarta un razboi "hibrid", de subversiune, impotriva Lumii libere!Este o adevarata contraperformanta a oligarhului de la Chisinau, devenit atat de toxic, incat a generat un consens al unor adversari geopolitici pentru inlaturarea sa. Va aduc aminte ca inainte de semnarea acordului dintre Blocul ACUM si socialisti, la Chisinau au poposit, in aceeasi zi, printr-o ciudata coincidenta (azi explicabila), Johannes Hahn, Comisarul European pentru Extindere si Politica de Vecinatate, Bradley A. Freden, Directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, si vicepremierul rus Dmitri Kozak. Acestia trei s-au intalnit cu toti actorii politici importanti de la Chisinau. Evident ca socialistii au fost influentati mai ales de Kozak. Dar asta nu ne mai putea surprinde.O alianta cu socialistii ne-a pus/ne pune la grea incercare prejudecatile, obisnuintele, dihotomiile, cum bine spuneti si dvs. Insa vechile linii de demarcatie - pro-romani si pro-europeni, pe de o parte, si pro-rusi, pe de alta parte - nu au fost incalcate prin formarea aliantei ACUM-PSRM, le-a incalcat chiar regimul Plahotniuc, care a sprijinit un candidat pro-rus in alegerile prezidentiale (el, "proeuropeanul" Plahotniuc!), reusind prin felul cum a guvernat, prin teroare si coruptie generalizata, sa trezeasca repulsie si aversiune in toate straturile societatii moldovene, traditional divizate pe criterii etnice, lingvistice si optiuni geopolitice.Plahotniuc reprezinta imaginea raului absolut in Republica Moldova, e personajul cel mai detestat de la noi. Cu el au facut alianta si alte formatiuni proeuropene in intervalele 2009-2014 si 2015-2018. Si toate aceste partide au fost distruse, au fost "canibalizate" de oligarh: fostul premier Filat si presedinte PLDM e la inchisoare, lui Dorin Chirtoaca, ex-primar de Chisinau, i s-au deschis mai multe dosare penale, Partidul Liberal unionist, al carui presedinte este Chirtoaca (inainte partidul fusese condus de Mihai Ghimpu), se zbate la limita supravietuirii. Comunistii lui Voronin au devenit si ei o cantitate neglijabila (nu ca le-ar plange cineva de mila, e doar o constatare), dizolvandu-se aproape in totalitate in fosta majoritate parlamentara a lui Plahotniuc, injghebata prin corupere si santaj.Fereastra de oportunitate pentru debarcarea lui Plahotniuc si a guvernului sau-marioneta a survenit ca urmare a unor circumstante interne si presiuni externe. Fireste ca noua alianta, inevitabil provizorie, nu-l face pe Dodon mai frecventabil, nu putem uita declaratiile sale antiromanesti, antieuropene, discursul sau prorusesc si vehement antioccidental, misogin si clericalist-pravoslavnic. Nu vom uita fake-news-urile, atacurile si insinuarile sale la adresa Maiei Sandu din campania pentru prezidentiale, din 2016, alegeri pe care le-a castigat ajutat de Plahotniuc. Dodon este un aliat "de pripas", in incercarea, reusita, iata, de a elibera Moldova de Plahotniuc, care parea inexpugnabil, nedislocabil, prin sistemul vicios al puterii creat de el.Judecata morala nu poate fi evacuata, ea trebuie sa stea la temelia actiunii politice, chiar daca mijloacele pentru atingerea scopului propus sunt, precum in acest caz, discutabile. Dictatura lui Plahotniuc trebuia inlaturata, era vital sa scapam de ei, sa intoarcem fila si sa incepem un proces de purgatie institutionala, de redresare economica, de oprire a exodului, de renastere a satelor, pentru ca riscam sa ramanem in cativa ani fara electorat pro-romanesc si pro-european in Republica Moldova.Blocul ACUM se afla intr-o situatie imposibila. Avea de ales intre doua rele, "intre ciuma si holera", cum s-a spus. In cele din urma, socialistii au acceptat conditiile partidelor proeuropene si au votat pachetul de legi privind dezoligarhizarea. Au obtinut postul de presedinte al Parlamentului, dar au renuntat la doua din cele patru ministere la care pretindeau: Externele, Internele, Apararea si cel al Reintegrarii (abilitat cu gestiunea dosarului transnistrean) . S-au multumit cu ultimele doua.Schimbarea din Republica Moldova - atat de dorita si necesara - pastreaza, e-adevarat, un iz incert, o urma de dubiu, pentru ca nu s-a putut face fara acceptul Rusiei si regimul Putin nu ne poate servi ca model de democratie si de respectare a drepturilor omului. Din fericire, mai este si Occidentul. Ne va sprijini, va veghea. Asta ne da speranta ca nu vom cadea sub o alta servitute.In momentul cand purtam acest dialog, Plahotniuc nu mai este la putere. Guvernul PD a capitulat. Dar nu inseamna ca va fi bine peste noapte. Ar trebui sa ne mutam locul de pe harta, sa schimbam populatia, mentalitatile si obisnuintele in Moldova. Suntem, pe undeva, intr-un moment analog celui de dupa inlaturarea regimului Voronin, prin alegerile din 29 iulie 2009, dar cu o amara experienta in spate.Odata cu plecarea lui Plahotniuc incepe marele efort de "deratizare", de restructurare, de reformare a sistemului care este unul profund clientelar, bazat pe coterii si nepotisme, invechit si ancilar. In special justitia... sunt grajdurile lui Augias!Justitia moldoveana, cum se spune la noi, este parte a lumii interlope: vezi cartierele lor cu vile scumpe - adevarate palate, pe care nimeni dintre ei nu si le poate justifica prin venituri legale. Trebuie adusi oameni noi in justitie, tineri scoliti in Occident, cu respect fata de lege si cu demnitatea meseriei lor. Si creat un adevarat DNA.In ultimele zile a iesit la rampa Curtea Constitutionala, aservita lui Plahotniuc, care a emis decizii aberante pe banda rulanta, transformand de pilda 3 luni, fixate in Constitutie, in 90 de zile, doar ca sa scoata in ilegalitate noua putere si sa ofere o sansa lui Plahotniuc sa se revanseze la anticipate. Sa ne aducem aminte si de cazul strigator la cer al celor 7 profesori turci, angajati ai retelei de licee "Orizont" din Chisinau, predati la cerere regimului Erdogan, unde au fost imediat incarcerati. Pentru aceasta isprava Republica Moldova va achita, prin decizia CEDO, daune de 125 de mii de euro familiilor profesorilor expulzati.Un alt caz uluitor in panoplia dezastrelor justitiei moldovene este cel al lui Ilan Shor - fost primar de Orhei, principal figurant in dosarul furtului miliardului, condamnat intr-o prima instanta la 7,5 ani de inchisoare si ajuns intre timp deputat pentru a scapa de puscarie.Sunt multe lucruri de reparat in Moldova, speranta este ca noul guvern va fi unul eficient si profesionist, ca isi va face deopotriva o chestiune de onoare si orgoliu din a marca o diferenta in raport cu toate guvernarile pe care le-am avut in epoca post-sovietica la Chisinau. Si mai ales, cum spuneam, ca va tine cont de invatamintele ultimilor zece ani. Ca va avea, ca VOM avea memorie.Ajutorul extern este esential. Va reamintesc ca Republica Moldova are in acest moment finantarea externa suspendata. Uniunea Europeana a decis blocarea finantarii macroeconomice dupa anularea, in iunie 2018, printr-o decizie judecatoreasca abuziva, a alegerilor din municipiul Chisinau, castigate de Andrei Nastase, presedintele Platformei DA. A fost ultima picatura in paharul unui sir nesfarsit de ilegalitati comise de regimul Plahotniuc. Guvernul Maia Sandu are sanse foarte bune sa obtina reluarea finantarii externe pentru Republica Moldova, daca va demonstra intr-un timp scurt ca pune pe rol reformele cu care s-a angajat in fata cetatenilor. Asteptarile sunt enorme.Romania a fost vazuta diferit de actorii politici de la Chisinau. Partidul Democrat al lui Plahotniuc a avut relatii foarte bune cu PSD-ul lui Dragnea. Fosta Opozitie, partidele proeuropene care compun Blocul ACUM, au reprosat Bucurestiului o anumita insensibilitate, tratarea superficiala a realitatilor basarabene, o inertie de raportare, un non-combat fata de abuzurile lui Plahotniuc. Opozitia ar fi dorit o atitudine mai critica si mai exigenta fata de fosta guvernare de la Chisinau.Am spus-o de mai multe ori: Romania ar fi trebuit sa aiba grija sa nu fie asociata cu un regim urat de majoritatea moldovenilor. Cauza Unirii nu are nimic de castigat daca pe flamura ei e scris Plahotniuc, dimpotriva! Acest personaj a facut mult rau si miscarii unioniste din Moldova, contrapunand-o subtil, subversiv, Opozitiei proeuropene si anti-oligarhice.Multa lume la noi asteapta ca Romania sa sprijine restaurarea democratiei in Moldova. Sa sustina reformele economice, accelerarea si finalizarea interconectarii energetice (gazoductul si liniile electrice de inalta tensiune), reformarea justitiei si procuraturii. Avem nevoie la Chisinau de o mai mare prezenta mediatica romaneasca. Sper ca noul guvern sa redea TVR-ului frecventa nationala de care a fost deposedata pe timpul lui Voronin si a regimului Plahotniuc. Lista acestor urgente si doleante este lunga. Doar intr-o Republica Moldova in care drepturile omului vor fi aparate si nivelul de bunastare va creste putem visa la apropierea celor doua maluri ale Prutului. Sigur ca prezenta socialistilor la guvernare e un factor descurajant, inhibant, dar va trebui sa se gaseasca o formula de dialog si cu ei, ca si cu toate fortele politice si cu grupurile etnice din Moldova.Avem nevoie de o expertiza serioasa, bine documentata a Bucurestiului pentru Moldova, doar asa se pot prospecta, construi politici adecvate si realiste. Aceasta alianta paradoxala si disperata... pe drept cuvant disperata de la Chisinau intre doua forte politice incompatibile ideologic, alianta comportand costuri de imagine si stimuland anumite riscuri geopolitice, poate nu s-ar fi produs, daca Romania ar fi fost mai ferma in a denunta faradelegile regimului Plahotniuc.Rusia a fost si ramane o amenintare perpetua pentru Moldova. Armata a 14-a (sau cum i se mai spune acum) nu a plecat din Transnistria, retelele de influenta rusesti sunt intacte. Putin tocmai a promis sa sprijine Partidul Socialistilor si va incerca prin ei sa-si sporeasca influenta. De aceea intrebarea fundamentala este daca noul guvern de la Chisinau va reusi sa produca schimbari in asa fel incat Rusia sa nu ne poata deturna cursul proeuropean. Alianta cu socialistii pro-rusi, aflarea lui Dodon in fruntea statului creeaza probleme si cu Ucraina. Guvernarile de dupa 2009, pretins proeuropene, n-au facut mai nimic sau foarte putin pentru a scoate Republica Moldova de sub pulpana Rusiei, au tinut-o in "zona gri", promovand un model de guvernare autoritar, nedemocratic. De aceea, orice reforma autentica, orice lege corect aplicata, actul de guvernare in sine, realizat in spirit european, va tine Rusia la distanta de Moldova. In caz contrar, vom constata, din nou, ca intr-o ciclicitate nefasta, ca ne-am bagat capul de buna voie in latul rusesc.Basarabia a fost si a ramas un teritoriu de frontiera, un limes problematic intre doua lumi, "o linie a frontului", chiar si dupa debarcarea regimului Plahotniuc. Datele sale geografice si etnice nu s-au schimbat. Dar macar acum orizontul s-a limpezit. Se vor trasa noi linii de demarcatie, altele sper sa dispara, important este sa avem un consens national in ce priveste statul de drept si democratia. In acelasi timp, e sigur ca intram intr-o noua etapa a afirmarii valorilor nationale, a identitatii romanesti a Moldovei dintre Prut si Nistru. Sper sa o facem mai eficient de-acum incolo, impreuna cu Romania.