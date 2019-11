Ce urmeaza la Chisinau: Dodon negociaza cu blocul ACUM, dar are si o varianta de rezerva

Ziare.

com

In cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune, Igor Dodon a declarat ca spera ca socialistii sa ajunga la un numitor comun cu Blocul ACUM pentru formarea unui nou guvern, insa daca acest lucru nu se va reusi, in cel mai scurt timp va fi instituit un guvern minoritar, informeaza Agora.md."In acest Parlament exista o singura formula de coalitie: intre socialisti si Blocul ACUM. Am tras linia, a plecat un guvern care nu a facut fata lucrurilor, au stat cinci luni, au plecat. Acum cei din Blocul ACUM trebuie sa propuna o alta candidatura si sa discute cu socialistii. Daca maine gasesc un numitor comun, poimaine sunt gata sa inaintez (un nou premier) si va fi votat repede", a sustinut Igor Dodon.Potrivit lui Dodon, pana la inceputul lunii decembrie, Republica Moldova trebuie sa aiba un executiv investit. "Daca nu, presedintele isi va asuma responsabilitatea pentru un guvern tehnocrat si va cere votul de incredere in Parlament. 36 de socialisti ma vor sustine si vom vedea daca mai voteaza cineva", a spus Igor Dodon. Guvernul condus de Maia Sandu, presedintele Partidului Actiune si Solidaritate ce formeaza impreuna cu Platforma Demnitate si Adevar condusa de Andrei Nastase Blocul electoral ACUM, a fost demis in cadrul sedintei de marti a Parlamentului de la Chisinau. Majoritatea voturilor a fost asigurata de fractiunile Partidului Socialistilor (PSRM) si Partidului Democrat (PDM). Pentru motiune au votat 63 de deputati, fiind necesare cel putin 51 de voturi. Reprezentantii Partidului Sor s-au abtinut de la vot.Partidul Socialistilor s-a declarat gata sa examineze orice candidatura la functia de prim-ministru propusa de presedintele Igor Dodon, chiar si fara a avea o majoritate parlamentara, daca nu se va ajunge la un acord cu reprezentantii Blocului ACUM, a anuntat liderul PSRM, Zinaida Greceanii, dupa consultarile avute miercuri de socialisti cu Igor Dodon.Potrivit lui Greceanii, Maia Sandu se face vinovata de declansarea crizei politice. Cu toate acestea, socialistii propun oficial Blocului ACUM sa creeze o noua majoritate parlamentara, insa in alte conditii: fara ca ACUM sa-si asume intreaga responsabilitate pe Guvern, iar Maia Sandu sa nu mai fie premier.Presedintele Igor Dodon urmeaza sa mai aiba, miercuri, consultari cu Blocul Acum, PDM si Partidul Sor.