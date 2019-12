Chestorul Catalin Ionita din MAI, informat oficial in luna octombrie ca Vladimir Plahotniuc a fost identificat la Iasi

Ziare.

Centrul National Anticoruptie din Republica Moldova i-a solicitat, la, oficialului roman sa dispuna "orientarea autoritatilor competente", in vederea identificarii locului exact in care se afla oligarhul moldovean.Plahotniuc este cercetat in Republica Moldova intr-un dosar de spalare de bani, dar figureaza in dosare penale si in alte tari. In iunie 2019, cand a pierdut puterea, Plahotniuc a fugit din Moldova prin regiunea separatista transnistreana. Ulterior, in spatiul public au aparut informatii despre faptul ca acesta s-ar fi "stabilit" initial la Londra, apoi in Miami, dar, Analiza Deutsche Welle mentioneaza inclusiv informatia difuzata de Pagina de Media, conform careia Vladimir Plahotniuc, care detine in Moldova postul de televiziune Prime TV (principalul canal TV), dar si alte institutii media, este interesat de postul Prima TV.Deutsche Welle remarca faptul cadesi fostul presedinte al Comisiei parlamentare pentru securitatea statului, Chiril Motpan, dezvaluise informatia despre cea de-a doua identitate inca din 21 noiembrie.De altfel, la inceputul lunii decembrie,, actele cu cea de a doua identitate fiind obtinute in baza unei solicitari a fostului sef al Serviciului de Informatii si Securitate, Vasile Botnari, cunoscut ca fiind "mana dreapta" a lui Plahotiuc. Procedura este una netraditionala, dar legala in cazul "ofiterilor sub acoperire" ai SIS din Republica Moldova, comenteaza Deutsche Welle., noteaza Deutsche Welle.Si in acest caz, Chisinaul a solicitat sesizarea autoritatilor competente ale Romaniei in vederea identificarii locului in care se afla Plahotniuc.