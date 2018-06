Chisinaul nu e Erevan si nici Tbilisi. Moldovenii cand se supara nu se duc sa protesteze, ci isi iau pasaportul si se muta in alta tara Interviu

Am vazut reactii transante din partea Uniunii Europene si a Ambasadei SUA la Chisinau. Inca nu am vazut reactia Romaniei. E mai prudent, mai corect ca Romania sa nu intervina nicicum, nici condamnand asadar o decizie a instantei de la Chisinau, care practic invalideaza votul majoritatii?

La Chisinau, Romania este perceputa public ca aflandu-se in spatele oligarhului Plahotniuc.

Toate guvernele care s-au succedat in ultimii cinci ani, Ponta, Ciolos, Grindeanu, Tudose, pana la cel de azi, condus de Dancila, au tinut aproape de oligarh si i-au satisfacut toate capriciile.

Care sunt consecintele nerecunoasterii acestor alegeri pentru scrutinul legislativ care urmeaza in Moldova?

In fata opozitiei pro-europene sunt doua optiuni mari si late: fie accepta situatia, se impaca cu umilinta, dar transmite astfel un mesaj de infrangere chiar si propriului electorat, anume ca e slaba, precara, se preda usor; fie declara razboi politic puterii si incearca sa repete evenimentele recente de la Erevan si Tbilisi,

Ce se poate face pentru ca alegerile generale sa nu aiba aceeasi soarta? In fond, va exista temerea ca orice ar vota majoritatea, daca nu e convenabil rezultatul, el poate fi invalidat.

Bucurestiul mizand totul pe cartea Plahotniuc si-a limitat optiunile.

Moldovenii nu sunt nici armeni, nici gruzini. Ei cand sunt nemultumiti nu ies din casa sa protesteze, ci isi iau pasaportul si se muta in alta tara.

SUA si UE au reactionat ferm dupa mentinerea deciziei de anulare a alegerilor din Chisinau: hotararea Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova a intarit perceptia publicului asupra ingerintei politice in sistemul judiciar al Republicii Moldova, se arata intr-un mesaj postat luni seara pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chisinau.La randul sau, ambasadorul UE in Republica Moldova, Peter Michalko, s-a aratat extrem de dezamagit de decizia CSJ de a nu admite apelul contra invalidarii alegerilor pentru primaria orasului Chisinau: "Vointa oamenilor exprimata in alegeri libere si corecte, valorile democratice, principiile statului de drept pentru respectarea carora Republica Moldova s-a angajat in relatiile cu UE nu au fost respectate", sustine Peter Michalko.La Bucuresti nu a fost nicio reactie institutionala. E bine ca Romania sa taca sau, din contra, ar trebui sa isi compuna un mesaj diplomatic clar, care sa nu insemne imixtiune in politica interna a Republicii Moldova, dar nici indiferenta?Ce inseamna invalidarea scrutinului de la Chisinau pentru alegerile legislative care urmeaza?Am purtat un dialog la cald pe aceasta tema cu, specialist in spatiul ex-sovietic.Acest lider al lumii criminale, o tipologie cunoscuta, specifica perioadei post-sovietice, este in folclorul urban din Chisinau considerat omul serviciilor secrete romanesti.Acest narativ dateaza de 5-6 ani, este foarte raspandit in intreaga Republica Moldova, ba chiar si in unele cancelarii occidentale.Cum opozitia pro-occidentala este in primul rand anti-oligarhica, adica anti-Plahotniuc, si respinge ca manipulatoriu jocul geopolitic care tine o tara in saracie si mizerie, este foarte complicat acum pentru Bucuresti sa se pozitioneze in acest conflict dintre binomul Plahotniuc-Dodon si opozitia democratica, condusa de Maia Sandu si Andrei Nastase.La Chisinau exista convingerea ca Plahotniuc controleaza Justitia si este cel care a comandat judecatorilor invalidarea mandatului lui Nastase, principalul lui dusman politic.De vreme ce mai toata lumea din Moldova considera ca in spatele lui Plahotniuc se afla Romania, orice ar spune MAE sau Administratia Prezidentiala de la Cotroceni ar fi privit cu neincredere si maxima suspiciune de publicul de peste Prut. Repet, doar daca ar relua ideile din comunicatele ambasadei SUA si reprezentantei UE, cerand respectarea unor standarde democratice minimale, Romaniei i s-ar putea raspunde ca e vinovata de situatia in care s-a ajuns din cauza faptului ca l-a sprijinit si-l sustine inca pe Plahotniuc.Sa fiu bine inteles, nu e vorba de sprijinul politic al PSD catre Partidul Democrat din Moldova, condus de Plahotniuc, e vorba de sustinerea de care se bucura liderul acestuia din partea tuturor institutiilor relevante romanesti, Administratia Prezidentiala, CSAT, SIE, MAE etc.Deci faptul ca institutiile din Romania, MAE, Guvernul, Cotroceni, nu difuzeaza comunicate pe aceasta tema mi se pare foarte inspirat. Nu pot sa nu salut aceasta dovada de inteligenta si adecvare.Decizia de invalidare a rezultatului alegerilor locale pune opozitia pro-europena si anti-oligarhica condusa de Maia Sandu si Andrei Nastase intr-o pozitie precara. Pur si simplu, nu exista niciun mecanism institutional care sa faca posibila modificarea ei.adica proteste masive care paralizeaza capitala, dar atunci miza ar trebui sa fie alta, disparitia lui Plahtoniuc de pe scena publica, decalarea alegerilor in septembrie si castigarea lor.Totusi, Moldova nu e nici Armenia si nici Gruzia, acolo gradul de participare si de implicare politica a cetatenilor e mult mai ridicat. Nu-mi imaginez un Chisinau blocat de o manifestatie gigantica de o suta de mii de oameni, cum s-a petrecut la Erevan, de pilda.In conditii de vara torida, campionat mondial de fotbal, beri la terase in centru, mai probabil ar fi un protest pe termen de cateva luni, o pichetare, poate o mare demonstratie de weekend prin septembrie, alta in octombrie ... Dar aici exista riscul ca aceste manifestatii sa-si piarda suflul in cateva luni, sa demotiveze populatia, sa reduca tensiunea din societate.Practic, un razboi politic total acum cu binomul Plahotniuc-Dodon ar putea epuiza potentialul de protest al electoratului. Pentru opozitie este vital sa mentina votantii motivati pana la parlamentare. Acelea sunt alegeri mult mai importante, vitale pot spune pentru viitorul Republicii Moldova.Deci Maia Sandu si Andrei Nastase au de luat o decizie foarte dificila, fie se impaca cu situatia trista in care i-a aruncat Justitia moldoveneasca controlata de oligarh, fie declanseaza actiuni radicale prin care incearca sa rastoarne Puterea, dupa precedentele create la Erevan si Tbilisi.De partea cealalta, pentru Plahotniuc aceste alegeri ar putea reprezenta inceputul sfarsitului. Depinde de el, de atitudinea lui, dar si de contextul regional, daca va putea obtine un deal convenabil si niste garantii pentru el, membrii familiei sale, anturajul sau imediat si colaboratorii apropiati.Relevant mi se pare faptul ca Plahtoniuc e tot mai putin inspirat, calca tot mai multe linii rosii, ultima - cea cu utilizarea Justitiei in rafuieli politice - deranjeaza multa lume, la Bruxelles, Washington, dar si la Haga, Berlin si Varsovia. Multe guverne si agentii nationale au bagat bani si inca baga bani foarte multi in "reformarea" justitiei moldovenesti.La Chisinau s-au finantat sute de seminarii, s-au mancat munti de piscoturi, ca dupa opt ani sa devina evident faptul ca nu s-a schimbat absolut nimic. Ca situatia e mai rea ca pe vremea comunistilor lui Voronin. Asta dupa ce ministere de Externe din state membre UE au redactat sute de rapoarte privind progresele inregistrate.... Multi au facut cariere birocratice fluturand astfel de hartii, altii au castigat asa de bine ca si-au luat masini si case. Ar trebui sa dea banii inapoi!E o rusine ce s-a intamplat. Credeti ca oamenii din Republica Moldova nu vad si nu inteleg? Ba bine ca nu.Maia Sandu si Andrei Nastase inteleg ca doar presiunea asupra puterii poate schimba ceva. Nu sunt naivi, vad ca lucreaza foarte bine impreuna, formeaza o echipa bine sudata. Cine a mizat la Bucuresti pe faptul ca-i face sa se certe, sa se desparta, ca se vor sfasia unul pe altul si-i vor asigura lui Plahotniuc teren de manevra pare ca s-a inselat. Uitati-va la discursurile lor, sunt tot mai buni. Se organizeaza tot mai bine, numarul sustinatorilor creste de la o zi la alta.Au inteles inca de la alegerile prezidentiale ca nu trebuie sa spere la sustinerea institutiilor UE, ca ambasadele una iti spun in fata, iar pe la spate negociaza cu Plahotniuc. Oricum, Moldova nu e nici pe departe o tema de interes pe agenda vreunui minister de Externe.Doar al Romaniei, darVa urma o perioada complicata in relatiile dintre Romania si Moldova. Insa nu poate sa apara o criza similara celei din aprilie 2009.Oricum, nicio putere de la Chisinau, nici macar socialistii lui Dodon, cu un guvern Zinaida Greceanai, nu-si vor permite sa nesocoteasca interesele Bucurestiului. Care sunt in primul rand de afaceri, sa nu fim naivi, acolo se spala multi bani, se fac afaceri grele cu Estul, mai ales prin firmele serviciilor.Acum, sa revin la intrebare.... In afara de presiunea strazii, dar o presiune enorma, cu mitinguri de zeci de mii de oameni care sa-i intimideze pe Plahotniuc si pe locotenentul sau Candu, sa-i sperie pe cei din institutii care sa nu mai raspunda la comenzile politice ale oligarhului, nu vad ce altceva ar putea sa faca Sandu si Nastase in toamna.Postarile ambasadelor care mai trag din cand in cand de urechi puterea de la Chisinau nu impresioneaza pe nimeni, nici macar opinia publica din Moldova nu mai le apreciaza, ar trebui fapte, nu vorbe. Deci scosi zeci de mii de oameni in strada la proteste, ceea ce e greu, daca nu imposibil de realizat.