Chisinaul, pe muchie de cutit. Pregatiri de fraude masive Interviu

Primarul Chisinaului, care va fi ales in urma acestui scrutin, va avea un mandat de numai un an. Ar trebui sa nu fie foarte intersant.

Cum am ajuns la alegerile anticipate pentru primaria Chisinaului?

Dupa demiterea lui Chirtoaca, Primaria Chisinaului a incaput pe mana doamnei Radu. Cine este ea?

Sugerati o intelegere intre Plahotniuc si Chirtoaca?

Si totusi s-a spus ca principalii beneficiari ai schimbarii legii vor fi socialistii lui Dodon.

Care sunt candidatii si partidele care-i sustin?

Putem spune ca socialistul Ion Ceban e candidatul Moscovei, iar independenta Silvia Radu al lui Plahotniuc?

Cum poate sa-l pregateasca pe Putin?

Si pe dreapta cine candideaza?

Dar de unde are Plahotniuc obsesia asta cu Nastase?

Si totusi, sondajele de opinie de la Chisinau il dau pe Nastase pe locul trei. Cat sunt de credibile aceste sondaje?

De ce ar face asta?

De rezultatul acestor alegeri depinde cariera politica a lui Andrei Nastase?

De ce depinde rezultatul candidatului Opozitiei pro-europene, Nastase?

Ziare.

com

Armand Gosu a explicat pentru Ziare.com mizele si acestor alegeri, implicarea Rusiei si sansele candidatilor: "Candidatii binomului, Ceban si Radu, nu participa la dezbateri. Ei nu fac o adevarata campanie electorala. E un model rusesc de campanie electorala, in care castigatorii sunt stabiliti dinainte. Ei nu-si pierd timpul cu dezbateri electorale, alaturi de alti candidati...""Putin joaca mai atent in Moldova . Moscova promoveaza aici un model de societate, de politica. Ea nu sustine neaparat o persoana. Insa binomul Plahotniuc-Dodon este pe placul Moscovei. Stat corupt, institutii slabe, controlate de o elita politica de prada rezultata din osmoza lumii criminale, nomenclaturii sovietice locale si serviciilor secrete, o varianta oligarhizata a modelului autoritarismului electoral practicat de Putin in Rusia", spune Armand Gosu.Scrutinul, atat cel de la Chisinau, dar si din Balti, al doilea oras ca importanta din Republica Moldova, eCare vor fi decisive pentru supravietuirea regimului oligarhic patronat de Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Moldova.In urma demisiei fostului primar, Dorin Chirtoaca, care si-a dat demisia la mijlocul lunii februarie. El fusese, de fapt, inlaturat din fruntea primariei cu un an in urma, in mai 2017, cand a fost retinut de politie fiind acuzat de coruptie si trafic de influenta. E un dosar cu parcari din Chisinau. In februarie 2018, cand si-a anuntat demisia, Primaria Chisinaului era deja condusa de un om de-al lui Plahotniuc, actualul primar interimar Silvia Radu.Retinerea lui Chirtoaca in mai 2017 a dus la ruperea coalitiei. Liberalii lui Mihai Ghimpu au iesit de la guvernare. Asta se intampla pe 29-30 mai, anul trecut. Dorin Chirtoaca este nepotul presedintelui Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, si vreme de un deceniu principalul vector de imagine al unionistilor din Moldova.Chirtoaca a condus Primaria Chisinaului din vara 2007 pana in 2017, dar performantele sale in materie de administrare a orasului au fost modeste, cu toate ca Romania a investit in el. Si nu ma gandesc doar la Traian Basescu , caruia i-a si nasit un nepot sau la Casa Regala , care l-a decorat. Insa, Chirtoaca nu era om de administratie, era si prea tanar, necopt. De unde se vede ca nu ajunge sa fii talentat. Mai trebuie si altceva.Aceasta doamna a ajuns primar dupa niste manevre extrem de dubioase, care. Juridic, doar demisia lui Dorin Chirtoaca putea declansa procedura anticipatelor. Multa vreme el a refuzat. Insa, brusc, in februarie si-a dat-o. Ciudat, nu?Nu o exclud. Chirtoaca isi negociaza libertatea. Cine i-o poate garanta? Cine controleaza Justitia in Moldova. Si cine o controleaza? Plahotniuc, doar el poate sa-i rezolve problemele din Justitie lui Chirtoaca.Cine a avut de castigat? E limpede ca Plahotniuc, pentru ca el a insurubat-o pe Silvia Radu in fotoliul de primar. Iar 7 luni mai tarziu, prin declansarea alegerilor locale, Plahotniuc a resetat agenda publica. Din februarie incoace, toata clasa politica de la Chisinau participa cu pasiune la aceasta campanie electorala. Acelasi lucru s-a intamplat acum doi ani cu decizia Curtii Constitutionale, controlata tot de Plahotniuc, care dadea startul campaniei prezidentiale.Ce s-a intamplat din martie incoace? Toate actiunile pentru blocarea controversatei legi electorale au inghetat. Va reamintesc ca binomul Plahotniuc-Dodon a adoptat votul mixt, jumatate uninominal, jumatate pe liste, respingand cererile Bruxelles -ului si recomandarile Comisiei de la Venetia., in cazul unui vot proportional partidul sau neavand nici o sansa.Exact, sunt analisti care spun ca socialistii ar putea obtine o majoritate confortabila la urmatoarele alegeri, prin noul sistem de vot. Dar legea electorala o sa-i permita si lui Plahotniuc sa joace, incercand prin decuparea circumscriptiilor sa-si trimita oameni controlati de el in Parlament. Insa acestia nu vor candida sub sigla PDM, care sta foarte prost in sondaje, ci vor fi prezentati electoratului drept "independenti", "tehnocrati".Cum este si Silvia Radu. Care pretinde ca este candidat independent. Practic,Se incearca aplicarea unor strategii electorale. Mai mult decat atat, se vor decupa circumscriptii in functie de votul din 20 mai.Au ramas 11 candidati inscrisi in cursa. Importanti sunt insa mai putin de jumatate. Sa incepem cu candidatii Puterii, ai binomului Dodon-Plahotniuc., care pe partea stanga nu mai imparte voturile cu nimeni. Celalalt candidat al Puterii, Silvia Radu, face pe independenta si tehnocrata, pentru ca PDM sta foarte prost in sondaje la Chisinau.Doamna Radu se plaseaza undeva pe centru, incearca sa ia si de pe dreapta pro-europeana si din voturile stangii pro-ruse. Are un discurs apolitic, n-are program, nici valori, viziune, absolut nimic.Subliniez ceva. Candidatii binomului, Ceban si Radu, nu participa la dezbateri. Ei nu fac o adevarata campanie electorala. Ei pretind ca sunt experti, tehnocrati, ca stiu cum sa administreze orasul.Ei nu-si pierd timpul cu dezbateri electorale, alaturi de alti candidati...Daca vineri seara, canalul rusesc de televiziune NTV va difuza un reportaj amplu de la Chisinau, cu atacuri la politicieni asa cum stie presa rusa sa faca, acest material poate schimba rezultatul alegerilor, atat e de mare impactul posturilor rusesti.Raspunsul la intrebarea dvs e mai lung. Dupa Crimeea, adica dupa martie 2014,Ea nu sustine neaparat o persoana. A facut-o in trecut, fara rezultate prea bune.Insa, trebuie subliniat -. Stat corupt, institutii slabe, controlate de o elita politica de prada rezultata din osmoza lumii criminale, nomenclaturii sovietice locale si serviciilor secrete, o varianta oligarhizata a modelului autoritarismului electoral practic de Putin in Rusia.Si, ce este mai important,Deci, o alianta pe fata intre Plahotniuc, chipurile pro-european, si socialistii pro-rusi ai lui Dodon. Alianta exista deja informal si functioneaza foarte bine, Plahotniuc se intelege cu Dodon. Doar el l-a ajutat pe Dodon sa devina presedinte...Ziarul "Kommersant" de la Moscova scria acum cateva zile despre o scurta intalnire Putin - Dodon, la 27 aprilie, ocazie cu care presedintele Moldovei a promovat ideea aliantei cu Plahotniuc, invocandu-se faptul ca cel mai probabil nicio formatiune politica nu va avea majoritatea dupa alegeri.E aglomeratie mare. Avem doi candidati unionisti, tineri ce ar fi putut fi de perspectiva, Munteanu - din partea partidului lui Ghimpu, si Codreanu - deputat PMP in Parlamentul de la Bucuresti, candidatul Partidului Unitatii Nationale, infiintat de fostul ministru liberal al Apararii, Anatol Salaru. Despre cele doua candidaturi, analisti seriosi de la Chisinau afirma ca fac jocurile lui Plahotniuc.: satisfac orgoliul Bucurestiului in anul Centenarului, deci PSD , aliatul politic al PDM, are ce sa fluture in Romania pentru a tine aproape electoratul nationalist de aici; Rusiei si Transnistriei le consolideaza naratiunea "Romania vrea sa anexeze Moldova", de care si socialistii lui Dodon au nevoie pentru a-si mobiliza electoratul statalist si pro-rus in alegerile din toamna; pe termen scurt sa impiedice ca Andrei Nastase sa adune voturi pentru a intra in turul doi, iar pe termen lung incearca sa separe electoratul pro-unionist de cel pro-european si anti-oligarhic, pentru ca Nastase in turul doi sa nu ia voturile unionistilor.E printre foarte putinii care nu tac, care nu se lasa cumparati, nu se sperie de puterea lui Plahotniuc. Majoritatea politicienilor s-a incolonat cuminte in spatele oligarhului, de frica sau cu mana intinsa. Trebuie sa retineti ca Nastase nici nu e politician, el a organizat marile proteste din 2015-2016, e un avocat care a inceput prin a reclama abuzurile din justitie. Dar el a jucat un rol important in istoria recenta, pentru ca a intretinut flacara protestelor in Moldova.Nastase nu poate reprezenta singur o alternativa politica la Puterea de acum. Dar alaturi de Maia Sandu - vreau sa remarc faptul ca s-a comportat admirabil in aceasta campanie electorala, sustinandu-l cu toate fortele pe Nastase - si de alti politicieni sau de activisti consacrati din societatea civila,Pot indica tendinte, nu mai mult. Unele sunt manipulari grosolane, din pacate presa de la Chisinau le-a comentat pe larg, facand jocul celor care au lansat aceste intoxicari. Ma tem caFelul deplorabil in care se comporta institutiile care fi trebuit sa vegheze asupra bunei desfasurari a campaniei electorale, asupra conduitei media moldovenesti, ma sperie.Buna intrebare, mi-am pus-o si eu. Presupun ca vor sa pregateasca terenul pentru alegerile parlamentare din toamna, care au o miza cu mult mai mare.Iar dupa alegerile parlamentare din toamna,Sigur, n-ar fi pe gratis.Poate ca Putin ar vrea la schimb o solutie convenabila pe dosarul transnistrean. Nu cred ca Putin vrea sa primeasca Nobel pentru pace, ci doar sa creeze un precedent pentru Donbass si sa pozeze in rolul de lider constructiv. Dar asta pentru 2019, dupa alegerile din Ucraina. Va depinde foarte mult de configuratia scenei politice de la Kiev.Nu. Cred ar fi exagerata afirmatia. Alta e miza acestor alegeri. Obiectivul Opozitiei pro-europene si anti-oligarhice a fost atins partial.Asta da frisoane binomului. Cei doi, Dodon si Plahotniuc, se vede din comentariile la canalele pe care le controleaza, mizau pe faptul ca Sandu si Nastase se vor certa, vor merge separat in alegeri si vor putea fi mai usor neutralizati.Pe langa formarea noii aliante politice anti-oligarhice si pro-europene, in jurul celor doi lideri, Maia Sandu si Andrei Nastase, o alta miza este setarea unui trend pentru urmatoarele luni, care sa conduca la un rezultat cat mai bun al Opozitiei la parlamentare.De mobilizarea electoratului, in primul rand.Sau chiar in cazul unei participari scazute, in cazul retragerii macar a unuia dintre cei doi candidati unionisti, cu conditia ca voturile sa mearga la Nastase, acesta ar avea turul doi asigurat. Munteanu si Codreanu au impreuna undeva la 7-8 procente. Ele ar fi probabil suficiente ca Nastase sa intre in turul doi si sa-l bata pe Ceban. Intelegeti acum de ce pentru binom e vital important sa sparga electoratul in pro-european si unionist si sa antagonizeze una impotriva celeilalte aceste doua categorii.