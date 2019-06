Cinci state europene, printre care Germania si Franta, adopta o pozitie comuna de sustinere a Parlamentului de la Chisinau

Ziare.

"In criza constitutionala actuala, consideram Parlamentul Republicii Moldova drept reprezentantul poporului Republicii Moldova si drept locul cel mai adecvat pentru dezbaterea problemelor politice, inclusiv a celor mai controversate, si il sustinem ca atare", afirma cele cinci state europene, intr-un comunicat comun citat de AFP si preluat deAceasta declaratie poate fi considerata, implicit, una de sustinere a Guvernului Maia Sandu, de vreme ce acesta a fost investit de Parlament, ceea ce a atras miscarea lui Plahotniuc, de dizolvare a Legislativului.La Chisinau, un nou Guvern fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.Maia Sandu a decis demiterea sefului Politiei, care anuntase ca refuza sa ii recunoasca legitimitatea. Si alte demiteri au fost propuse. In acelasi timp, Pavel Filip i-a convocat pe toti sefii de institutii pentru a le da el ordine. Nu in ultimul rand, partidul lui Vlad Plahotniuc a anuntat ca initiaza o campanie de strangere de semnaturi pentru demiterea lui Igor Dodon, acuzandu-l de "tradare de patrie".Forurile europene si internationale urmaresc cu ingrijorare evenimentele, iar Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a anuntat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului. In acelasi timp, societatea civila cere demisia judecatorilor din Curtea Constitutionala si revenirea asupra deciziilor CCR care au aruncat scena politica in aer.Insa, in timp ce UE si Rusia au declarat ca recunosc oficial Guvernul Maia Sandu, Romania, prin vocea ministrului de Externe Teodor Melescanu, a spus ca nu o va face.