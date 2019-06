Cine este Plahotniuc, de ce e nevoie de SUA, UE si Rusia pentru a-l da jos si care e legatura lui cu Romania Interviu

Cine este Vlad Plahotniuc? Cum a ajuns el sa controleze puterea in Republica Moldova, in asa fel incat, iata, pentru a fi inlaturat, e nevoie ca UE si SUA sa dea semnale in acest sens?

Care e legatura lui cu Moscova si in ce masura putem spune ca a jucat dupa scenariul Moscovei?

Cand si de ce si-a luat Moscova mana de pe Plahotniuc?

Intrebarea cea mai banala e cum de a ajuns Rusia pe aceeasi baricada cu UE si SUA. Rusia de ce vrea sa scape de Plahotniuc?

Perspectiva comuna e sa strambam din nas si sa spunem ca oriunde isi baga Rusia coada nu are cum sa fie bine. Ce e gresit in aceasta perspectiva?

Ministrul de Externe al Romaniei tocmai a spus ca Romania nu recunoaste Guvernul Maia Sandu. Sigur, explicatia lui a fost in alti termeni - ca nu exista in uzanta diplomatica ceva de felul recunoasterii unui guvern, ci a unui stat. De ce e pozitia Romaniei atat de ambigua? De fapt, e doar ambigua?

Ce urmeaza la Chisinau? E timp pana la anticipatele din septembrie sa fie corectate tocmai acele parghii - de la Curtea Constitutionala la sistemul de vot - care i-au permis lui Plahotniuc sa controleze practic statul si resursele lui?

Dar ar fi nedrept ca toata responsabilitatea sa cada asupra ministrului roman de Externe, in conditiile in care nici celelalte institutii ale statului roman nu au avut o pozitie ferma, de tipul celei a Uniunii Europene, spune expertul Valeriu Pasa, de la Comunitatea "WatchDog.MD", din Chisinau, intr-un dialogi cuDar cine este Vlad Plahotniuc si cum a ajuns el sa aiba atata putere, incat sa aduca pe aceeasi baricada Rusia, UE si SUA, doar pentru a-l inlatura? Cand a devenit indezirabil si la Moscova?Si ce e facil in aceasta perspectiva, in care Rusia pare a fi trecut de partea binelui?Vlad Plahotniuc este un politician, afacerist si escroc de talie internationala cu cetatenie a Republicii Moldova, Romaniei si a Rusiei.A ajuns sa preia intreaga putere prin corupere si santaj.Asa cum in interiorul tarii nu exista nicio instanta care sa nu ii fie subordonata, pana si Curtea Constitutionala, e nevoie de implicarea marilor puteri, care sa ii dea de inteles ca trebuie sa predea puterea, odata ce poporul nu il vrea.A avut legaturi stranse cu diverse cercuri.Detalii nu stim prea multe, dar inainte de 2009 personaje apropiate lui au spalat prin bancile moldovenesti banii mafiei ruse, inclusive Solntevskie. Banuim ca asta l-a si adus sub monitorizarea Interpol in 2007.De mai bine de zece ani detine contracte exclusive pentru retransmiterea in Republica Moldova a celui mai mare post TV din Rusia pe teritoriul RM (detinut de statul rus).Punem numai sa ne imaginam cate contacte a mai creat acolo. Dar stim ca deja in 2010 isi permitea de pe pozitia de novice in politica sa il invite pe speakerul Parlamentului rus - Serghei Nariskin la Chisinau.Nariskin - apropiat al lui Putin - venea sa faciliteze alianta PD-ului cu comunistii. Plahotniuc l-a utilizat si l-a trimis acasa cu nimic.Apoi, in 2010-2014, a urmat marea spalatorie moldoveneasca - 22 miliarde de dolari veniti din Rusia. Totul sub auspiciile Bancii Nationale, a Procuraturii Generale si a Centrului Anticoruptie, controlate de Plahotniuc.Daca erau astea toate plamadite la Moscova? Mai degraba Rusia a fost invitata sa se implice.2016. Cu agravare in 2017. Prea multa minciuna o fi fost. La fel ca si cu SUA. Se pare ca Plahotniuc a jurat pe fata credinta americanilor, iar pe la spate le-a zis rusilor sa nu isi faca griji, ca e baiat de-al lor.Doar ca s-a cam developat ca a mintit in ambele directii.UE intelege nocivitatea lui Plahotniuc. Rusia are nevoie ca de aer sa dea dovada de buna credinta macar pe un subiect comun cu UE si SUA.Iata de aia rusii se ostenesc cel mai mult sa scape de micul dictator care s-a considerat cel mai smecher din lume.E o atitudine provincialista. Rusia nu e atotputernica, nici nu e geniala in politicile sale.Este eficienta doar cand se fuge din calea ei de frica si frustrare care ascund lipsa de expertiza si capabilitati. Daca fugi de pe teren, pierzi sigur.E un ministru nepotrivit, depasit de eveniment, cu consilieri rau intentionati. Dar nu as dori sa plasam greutatea subiectului doar pe domnul Melescanu. Ar fi cazul, daca alte institutii ale statului roman ar fi reactionat mai adecvat.Nu poate fi vorba de anticipate pana nu va fi decretul de destramat Parlamentul. Asa zisa Curte Constitutionala se afla in ilegalitate demult. A uzurpat puterea de stat.Trebuie dizolvata si numita o componenta din oameni decenti. La fel Comisia Electorala si altele. Abia apoi putem vorbi ca am obtinut conditii minime pentru alegeri democratice.