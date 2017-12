Cine va fi noul ambasador al Rusiei in Moldova

Ziare.

Potrivit cotidianului rus Kommersant, citat de Radio Chisinau, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat.Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse din 1975. Din 1988 a lucrat ca atasat cultural al ambasadei Uniunii Sovietice, apoi a Federatiei Ruse in Bulgaria. Intre 2003 si 2008 el a fost ambasador al Rusiei in Republica Democrata Congo, iar din 2008 a lucrat in aparatul central al MAE rus. Vorbeste engleza, franceza si bulgara. In prezent, Oleg Vasnetov ocupa functia de sef al Departamentului MAE rus pentru relatiile cu subiectele federatiei, parlament si grupuri sociale.Potrivit surselor de informatie ale ziarului rus, Oleg Vasnetov va prelua functia de ambasador al Rusiei la Chisinau incepand cu luna martie.Kommersant subliniaza ca aceasta rocada de cadre, chiar daca este una conform planului, va avea loc pe fondul unei "deteriorari fara precedent a relatiilor dintre Federatia Rusa si Republica Moldova si al perspectivelor de retragere a Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente".