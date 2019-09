Circa 30% dintre moldoveni ar fi dispusi sa voteze unirea Republicii Moldova cu Romania - sondaj IMAS

Ziare.

Astfel, 30% ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu Romania, in timp ce numarul persoanelor care ar vota impotriva a scazut pana la 60%, potrivit portalului Deschide.md.Aproximativ 3% nu ar participa la un eventual referendum, iar 6% s-au declarat indecisi.Totodata, 58% dintre cei chestionati ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la UE, in timp ce 51% s-au pronuntat pentru aderarea la Uniunea Eurasiatica.De asemenea, doar 22% dintre persoanele intervievate s-au exprimat pentru aderarea Republicii Moldova la NATO.Conform aceluiasi sondaj, majoritatea moldovenilor considera ca actuala coalitie formata din socialistii prorusi si Blocul ACUM (declarat proeuropean) indreapta Republica Moldova spre o "relatie mai stransa cu Rusia".Potrivit datelor studiului sociologic respectiv, 39% dintre cei intervievati considera ca alianta de guvernare indreapta Republica Moldova spre Rusia, in timp ce doar 30% considera ca tara se indreapta pe calea integrarii europene. 31% au refuzat sa raspunda.La intrebarea "care din partidele actualei coalitii poate rezolva mai bine problemele oamenilor?", 34% au declarat ca Partidul Socialistilor; 20% au spus ca aceasta formatiune este Partidul Actiune si Solidaritate (PAS, componenta a Blocului ACUM) in frunte cu actualul prim-ministru, Maia Sandu.Insa numai 4% dintre cei chestionati considera ca Platforma "Demnitate si Adevar" (PPDA, cea de-a doua componenta a Blocului ACUM) al carei lider este Andrei Nastase (care candideaza pentru primaria Chisinaului) este formatiunea care le-ar putea rezolva problemele.In acelasi timp, in cazul in care duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate in Republica Moldova, doar trei partide ar accede in Parlamentul de la Chisinau, conform sondajului IMAS.Astfel, Partidul Socialist ar obtine 36,1% de voturi, PAS - 20,7%, iar Partidul Democrat- 9,4%. PPDA, condusa de Andrei Nastase, ar obtine doar 3,5%, situandu-se sub pragul de intrare in forul legislativ.Sondajul IMAS a fost realizat in perioada 7-22 septembrie pe un esantion reprezentativ de 1.500 de persoane din 121 de localitati, avand o marja de eroare de 2,5%.