Comisia de la Venetia spune ca deciziile Curtii Constitutionale moldovene au incalcat Constitutia: Guvernul Sandu e legal

Reamintim ca Guvernul Maia Sandu a fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-ope aceasta in functia de premier.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.Forurile europene si internationale au reactionat cu ingrijorare iar Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a cerut urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului.Iata ca acum Comisia de la Venetia a raspuns si concluzia expertilor e ca sunt "motive serioase pentru a concluziona ca decizia Curtii Constitutionale de suspendare temporara a presedintelui si numirea primului-ministru ca presedinte interimar nu a fost fondata pe Constitutia Republicii Moldova", potrivit Unimedia.info "In legatura cu deciziile Curtii Constitutionale din 8 si 9 iunie, Comisia de la Venetia constata ca drepturile procedurale ale presedintelui si parlamentului au fost grav afectate de numarul si viteza mare (o zi sau doua zile pe parcursul unui weekend) cu care Curtea a decis asupra unor cazuri foarte sensibile, cu repercusiuni semnificative asupra institutiilor statului. Nici presedintele, nici Parlamentul nu au fost reprezentati si nici nu au avut sansa de a-si prezenta argumentele in fata Curtii.Mai mult de atat, expertii in dreptul constitutional subliniaza ca nimic nu sugerat ca situatia din tara la momentul respectiv era una de urgenta, in ciuda expirarii iminente a termenului de trei luni. Dimpotriva, ei mentioneaza faptul ca evolutiile din Parlament au sugerat ca un timp suplimentar ar conduce la solutionarea crizei prin formarea unui nou guvern.In ceea ce priveste modul de calcul al Curtii al termenului de trei luni pentru formarea unui guvern - incepand cu data de 7 iunie 2019 - Comisia de la Venetia considera ca este unul fara precedent. Potrivit calculului acceptat al limitei de trei luni, prevazuta in Codul Civil, care a fost aplicata anterior de Curtea Constitutionala, termenul pentru formarea unui nou guvern a expirat la 9 iunie, trei luni calendaristice dupa confirmarea rezultatelor alegerilor. 9 iunie fiind o duminica, termenul aplicabil a fost, probabil, 10 iunie. Prin urmare, Comisia spune ca investitia Maiei Sandu la 8 iunie a intrunit termenul legal", se arata in decizia Comisiei.De asemenea, Comisia "atrage atentia asupra caracterului exceptional al procedurii de revizuire a hotararilor Curtii Constitutionale".