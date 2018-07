Comisia Europeana a blocat banii pentru R. Moldova, din cauza invalidarii alegerilor pentru Primaria Chisinau

Ziare.

In raspuns se subliniaza ca acordarea primei transe de asistenta macrofinanciara, ce trebuia sa soseasca in luna iulie, a fost amanata din cauza deciziei Curtii Supreme de Justitie privind invalidarea rezultatelor alegerilor pentru functia de primar al Chisinaului."Acordarea asistentei depinde de implementarea cu succes a anumitor masuri economice, precum si de indeplinirea conditionalitatilor politice: respectarea mecanismelor democratice, respectarea suprematiei legii si respectarea drepturilor omului", se arata in mesajul serviciului de presa al Comisiei Europene.Potrivit documentului, Republica Moldova a respectat masurile economice, dar situatia privind indeplinirea angajamentelor politice este mai grava."Evaluarea desfasurata de Comisia Europeana in colaborare cu Serviciul European de Actiune Externa a aratat ca nu au fost respectate conditiile politice. La aceasta concluzie s-a ajuns in baza evenimentelor recente din Republica Moldova si, in special, in urma deciziei Curtii Supreme de Justitie din 25 iunie privind invalidarea alegerilor din Chisinau. Prin urmare, acordarea primei transe de asistenta macrofinanciara a fost amanata", subliniaza serviciul de presa al Comisiei Europene.Saptamana trecuta, Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, si Comisarul UE pentru Extindere si Politica de Vecinatate, Johannes Hahn, au criticat decizia Curtii Supreme de Justitie de la Chisinau, calificand-o drept netransparenta. Intr-o declaratie a conducerii UE referitoare la aceasta problema se subliniaza ca decizia instantei "submineaza increderea poporului Republicii Moldova in institutiile statului". Federica Mogherini si Johannes Hahn si-au exprimat speranta ca autoritatile Republicii Moldova vor lua masurile de rigoare pentru ca rezultatele alegerilor locale din 3 iunie de la Chisinau, recunoscute si de observatorii nationali si internationali si care reflecta vointa alegatorilor, sa fie respectate.In acelasi timp, Johannes Hahn a informat in Parlamentul European ca premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, i-a trimis un SMS in care si-a exprimat ingrijorarea ca decizia instantei ar putea influenta acordarea asistentei macrofinanciare pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene.Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova a confirmat la 25 iunie deciziile instantelor anterioare prin care au fost invalidate alegerile pentru functia de primar al municipiului Chisinau. Aceasta a fost ultima instanta de apel. Decizia justitiei de la Chisinau a avut ca motivare faptul ca Andrei Nastase , dar si contracandidatul sau din turul doi, socialistul de stanga Ion Ceban, ar fi facut apeluri de mobilizare la vot in ziua alegerilor pe retelele de socializare online. Aceste apeluri au fost calificate drept campanie electorala, interzisa in ziua votarii. AGERPRES/ (AS - autor: Adriana Matcovschi, editor: Mihaela Toth, editor online: Simona Arustei)