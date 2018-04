Comisia Europeana, ingrijorata de independenta justitiei in Republica Moldova: Coruptia e raspandita

Ziare.

"Coruptia ramane raspandita, iar independenta justitiei, a autoritatilor de aplicare a legii si a institutiilor pentru combaterea coruptiei necesita imbunatatiri substantiale", arata raportul elaborat de Comisia Europeana in cadrul Acordului de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeana."In perioada evaluata, investigatiile privind frauda bancara masiva (13% din PIB), semnalata in 2014, au vizat un numar limitat de persoane, mai ales din domeniul privat. Fondurile disparute nu au fost recuperate, iar versiunea completa a raportului despre schemele de fraudare printr-o companie privata nu a fost publicata (a fost publicat un sumar in decembrie 2017), situatie care genereaza dubii ca autorii fraudei vor fi adusi in fata justitiei", precizeaza raportul."Proprietatile in domeniul mass-media raman concentrate, iar piata publicitara este monopolizata", subliniaza Comisia Europeana."De la introducerea regimului de circulatie fara vize in spatiul comunitar, in aprilie 2014, peste un milion de cetateni moldoveni care au pasapoarte biometrice au beneficiat de facilitatile acestui sistem", noteaza raportul Comisiei Europene.