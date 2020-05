Convoiul de camioane cu ajutoare trimise de Romania a fost primit de moldoveni cu emotie si steaguri in maini (Video)

Ziare.

Astfel, zeci de oameni cu steaguri in maini au asteptat intrarea camioanelor romanesti in Republica Moldova."Multumim, Romania, pentru ajutorul tau neconditionat si dezinteresat. Multumim, Romania, pentru lectia de modestie, rabdare si cumpatare. Stim ca nu te-ai asteptat la un pod de flori, dar nici n-ai meritat flori sub pod. Dar nu pentru flori ai venit azi aici. Ai venit sa salvezi vieti. Multumim, Romania", a transmis fostul premier Maia Sandu pe Facebook.Amintim ca Romania a trimis, miercuri, un convoi de 20 de autovehicule cu echipamente de protectie si produse sanitare catre Republica Moldova, pentru a sprijini medicii de acolo in lupta cu COVID-19.Guvernul a trimis Republicii Moldova 500.000 de masti de protectie de tip FFP2, 25.000 de combinezoane, 5.000 de viziere, 5.000 ochelari de protectie, 200.000 de manusi, 2.800 cutii de medicamente, 10 izolete cu presiune negativa pentru transportul pe targa si aproximativ 80.000 de litri de alcool sanitar.Saptamana trecuta, presedintele moldovean, Igor Dodon, a multumit Romaniei pentru ajutorul oferit, printr-o postare pe Facebook numita "Prietenul la nevoie se cunoaste". In aceasta saptamana, premierul moldovean, Ion Chicu, a vorbit despre ajutorul primit, punctand ca, de fapt, medicii care vin in Republica Moldova vor putea sa si invete de la specialistii moldoveni cum trebuie sa procedeze in lupta cu COVID-19. A.G.