R. Moldova: Un copil a fost omorat pentru o consola Xbox de un pusti de 14 ani

Crima infioratoare a fost comisa de un copil in varsta de 14 ani. Initial, acesta le-a declarat anchetatorilor ca ar fi recurs la acest gest pentru ca victima ar fi intretinut relatii sexuale cu verisoara sa.Abia apoi a spus adevarul: l-a ucis pe baiatul in varsta de 12 ani pentru a-i fura o consola de jocuri video.Crima a fost comisa sambata, dar a fost anuntata abia in cursul zilei de duminica, in momentul in care adolescentul a incercat sa ascunda cadavrul. Acesta a fost denuntat la politie de matusa sa.Potrivit medicilor legisti, victima a fost injunghiata de 12 ori cu un cutit de bucatarie.