Cristian Diaconescu: R.Moldova devine o zona de confruntare a unor interese care nu au nicio legatura cu cetatenii Interviu

Ce impresie v-au facut reactiile oficialilor romani in legatura cu criza politica din Republica Moldova?

Un element care a atras atentia a fost pozitionarea de aceeasi parte a baricadei a SUA, UE si Rusiei. E o impresie gresita sau cum am putea decripta acest "consens"?

De cine depinde rezolvarea crizei de la Chisinau si la ce scenarii ne putem astepta? Care e cel mai prost si care e cel mai bun?

Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a spus despre R.Moldova ca este un stat capturat de oligarhi. In plus, nu trebuie sa pierdem din vedere faptul ca patru din cei sapte judecatori ai Curtii Constitutionale au fost numiti la propunerea Partidului Democrat al lui Plahotniuc. Cum mai poate fi transformata R. Moldova intr-o democratie reala?

Intr-un scurt interviu acordatpe tema crizei de la Chisinau,subliniaza ca preocuparea majora in cancelariile internationale cu privire la R.Moldova este legata de "stabilitatea interna"."Cel mai prost scenariu este escaladarea spre violenta, spre confruntare. Cel mai bun scenariu este gasirea unui anumit tip de intelepciune (ceea ce inseamna si compromis) din partea fortelor politice din R.Moldova. Din pacate, istoria politica recenta in R.Moldova nu este foarte incurajatoare", spune Cristian Diaconescu in interviul acordat Ziare.com.In primul rand, zona rasariteana a Europei, din punct de vedere al relatiilor internationale, este diferita si mult mai complexa decat domeniile de politica externa cu care noi suntem obisnuiti in spatiul euroatlantic. Aici,, state cu aspiratii europene si euroatlantice, state cu aspiratii doar europene sau state care nu doresc sub nicio forma sa se asocieze cu lumea occidentala.Deci, din acest punct de vedere, diversitatea de abordari este foarte mare.In al doilea rand,. Este necesar sa fii informat, sa ai strategii care sa fie adaptate diverselor momente care pot aparea in relatiile cu lumea aflata la estul Europei, iar pe de alta parte sa ai un dialog permanent cu partenerii pentru a te coordona intr-o situatie ce pentru noi ar parea exceptionala, pentru ca suntem obisnuiti cu regulile democratice.In acea parte de lume, insa, acest tip de interventie brutala este destul de larg raspandita si, din pacate, in egala masura acceptata de societate.Repet: Pe varf de criza este greu sa faci politica externa.. Din acest punct de vedere, nu numai pe cei de azi, dar cred ca si pe decidentii de ieri nimic nu ii exonereaza de lipsa unei viziuni clare in ceea ce priveste relatia cu R. Moldova si momentele prin care trece R.Moldova.Desigur, discutam pe ce se vede. Este posibil sa existe alte situatii, dar, in orice caz, nici macar in conditiile existentei unei strategii, nu cred ca pot fi foarte incantati cei de la Bucuresti, pentru ca dupa cum arata lucrurile, chiar daca exista o strategie mai aprofundata si mai bine documentata impreuna cu partenerii nostri, uite ca ea nu a dat roade.In primul rand, SUA si UE, ca de altfel si Federatia Rusa, au transmis o serie de. Asta inseamna ca in acest moment s-au simtit datori sa reactioneze, dar cu prudenta si fara a incerca sa sublinieze o anumita atitudine de viitor., si, mai ales, fiind indemnat in principal sa stea la masa negocierii si sa gaseasca o formula consensuala din punct de vedere politic, pentru a elimina criza.Preocuparea majora a capitalelor mentionate este legata de stabilitatea interna din R.Moldova. De-abia dupa ce aceasta stabilitate va fi castigata (sigur, nu prin violenta!) vor aparea si mesajele mai de substanta, fie din Est, fie din Vest.Cel mai prost scenariu este escaladarea spre violenta, spre confruntare. Cel mai bun scenariu este gasirea unui anumit tip de intelepciune (ceea ce inseamna si compromis) din partea fortelor politice din R.Moldova.Din pacate, istoria politica recenta in R.Moldova nu este foarte incurajatoare. Discutam acum despre consecintele unui proces electoral si, in mod normal, intr-o democratie, intr-un stat functional, un astfel de rezultat este automat - majoritatea genereaza Guvernul si conducerea Parlamentului.Infirmarea unui astfel de principiu este sanctionabila politic.In al doilea rand, R.Moldova a adoptat o lege electorala pe care toate institutiile europene, partenerii din UE, au contestat-o (mai putin Romania) . Ei bine, legea aceea electorala a fost aplicata. Sa nu uitam ca primarul Chisinaului, Andrei Nastase, a castigat alegerile, dar a pierdut postul de primar la masa verde, primar astazi fiind o persoana numita.Toate aceste elemente arata un, iar asta va genera tensiuni in continuare.Prin eforturile politicienilor din R.Moldova. Da, si eu cred ca in acest moment, din punct de vedere functional in R.Moldova nu putem discuta despre democratie si stat de drept. Insa, repet, eu sper si cred intr-o capacitate de dialog a politicienilor din R.Moldova si nu in ideea de a cere sprijin din afara pentru ca o tabara politica sau alta sa prevaleze.Iar daca ne amintim ca nici situatia generata de furtul miliardului (dupa ce R.Moldova a primit statutul de membru asociat la UE) nu a fost solutionata, asta nu face decat sa indeparteze R.Moldova de proiectul european.Din aceasta perspectiva, in conditiile in care isi pierde forta statala, ea devineDeocamdata acolo nivelul de trai e foarte jos, cooperarea economica este redusa si nu vad pe niciunul dintre marii parteneri globali, fie de la Est, fie de la Vest, dorind sa se implice preferential acolo.