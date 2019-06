Criza din R. Moldova: Societatea civila cere demisia tuturor judecatorilor CCR, UE isi ofera sprijinul

Ziare.

Platforma Nationala a Forumului Societatii Civile din Parteneriatul Estic, din care fac parte 86 de organizatii neguvernamentale din Republica Moldova, condamna ultimele decizii ale Curtii Constitutionale din 7, 8 si 9 iunie 2019 si cere demisia judecatorilor.Curtea Constitutionala a interpretat termenul de trei luni de la care presedintele tarii poate dizolva parlamentul ca echivaland cu 90 de zile, desi orice termen exprimat in luni, potrivit regulii juridice generale, echivaleaza cu luna calendaristica. De facto, prin aceasta interpretare, termenul in care parlamentul poate vota legi si numi guvernul a fost redus de la 9 iunie la 7 iunie 2019, se mentioneaza in declaratie, potrivit Agerpres.ONG-urile mai subliniaza ca decizia Curtii Constitutionale a fost emisa spre sfarsitul zilei de lucru de 7 iunie 2019, adica chiar in ziua in care, potrivit Curtii, a expirat acest termen. Curtea Constitutionala fusese sesizata cu privire la aceasta chestiune inca din 22 mai 2019 cu solicitarea ca sesizarea sa fie examinata cu prioritate.De asemenea, Curtea a interpretat dreptul presedintelui tarii de dizolvare a parlamentului drept obligatie, fara sa analizeze daca au fost intrunite celelalte conditii impuse de Constitutie (consultarea fractiunilor parlamentare) pentru dizolvarea parlamentului. Pe parcursul zilei de 8 iunie 2019, Curtea Constitutionala a emis doua hotarari, declarand neconstitutionale hotararile parlamentului de alegere a presedintelui parlamentului si de nominalizare a premierului.Hotararile au fost emise in mai putin de o ora de la adoptarea actelor in cauza, care inca nu fusesera semnate si publicate. Niciun judecator independent nu poate anula un act pe care nu il are in fata sa. Mai mult, hotararile Curtii Constitutionale din 8 iunie 2018 au fost adoptate fara audieri si fara consultarea autoritatilor, cerinte impuse chiar de Codul Jurisdictiei Constitutionale.La 9 iunie 2019, la solicitarea PDM din 8 iunie 2019, Curtea Constitutionala l-a suspendat pe presedintele in functie al tarii, acordandu-i dreptul ex-premierului si vicepresedinte al PDM, Pavel Filip, sa dizolve parlamentul. Aceasta hotarare a fost adoptata pana la ora 10.30 dimineata, in lipsa autoritatilor si a autorilor sesizarii, intr-o sedinta care a durat mai putin de cinci minute.Sedinta nu a fost anuntata din timp si nu se stia nici despre depunerea acestei sesizari. Curtea Constitutionala l-a suspendat pe presedintele tarii, chiar daca o solicitare oficiala de dizolvare a parlamentului nu a fost depusa la Presedintie si nu exista un refuz oficial in acest sens. Anterior, presedintele Igor Dodon a anuntat convocarea fractiunilor parlamentare pentru 10 iunie 2019, pentru a discuta dizolvarea parlamentului.Comportamentul Curtii Constitutionale din 7, 8 si 9 iunie 2019 confirma ca aceasta si-a compromis rolul constitutional, actionand exclusiv in interesul unui partid politic, subliniaza semnatarii.In acest context, Platforma Nationala a Forumului Societatii Civile din Parteneriatul Estic indeamna Curtea Constitutionala sa-si revizuiasca urgent hotararile adoptate pe 7, 8 si 9 iunie 2019 si sa revina in legalitate. In scopul restabilirii increderii in Curtea Constitutionala si pentru stabilizarea situatiei din tara, ii indemnam toti judecatorii constitutionali sa demisioneze, adauga autorii declaratiei.De asemenea, acestia le solicita partenerilor internationali recunoasterea legitimitatii parlamentului din legislatura a X-a, a guvernului investit pe 8 iunie 2019 si colaborarea cu autoritatile legal constituite ale Republicii Moldova, in vederea restabilirii dialogului politic din Moldova, detensionarea situatiei si respectarea vointei poporului exprimata la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019.In ce priveste reactia partenerilor internationali, Consiliul Europei a cerut duminica fortelor politice din Republica Moldova sa actioneze in mod calm si responsabil in contextul crizei politice cu care se confrunta tara, conform unui comunicat publicat duminica pe site-ul institutiei."Consiliul Europei face apel tuturor fortelor politice din Republica Moldova sa actioneze responsabil si calm la situatia curenta. Problemele politice ar trebui dezbatute si rezolvate in Parlament, de catre reprezentantii alesi in mod democratic", se mentioneaza in comunicatul emis de Consiliul Europei, citat de Mediafax.De asemenea, Consiliul Europei a transmis ca va oferi asistenta Republicii Moldova."Respectarea principiilor statului de drept, ale democratiei si ale drepturilor oamenilor este esentiala. Suntem pregatiti sa asistam Republica Moldova, stat membru al Consiliului Europei si parte a Conventiei Europene pentru Drepturile Omului, cu reformele necesare, inclusiv reforma sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei", conform comunicatului.