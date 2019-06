Criza in R. Moldova: Dodon a dormit la ambasada rusa, dupa publicarea unei inregistrari in care vorbeste de federalizare si bani de la Moscova (Video)

Ziare.

com

In inregistrarea publicata de Publika.md, Dodon ii spune lui Plahotniuc ca vrea sa federalizeze Republica Moldova si ca primea intre 700.000 de dolari si un milion de dolari pe luna din Federatia Rusa, finantare care a fost sistata de la 1 aprilie.Potrivit unor surse citate de Deschide.MD , Dodon a innoptat impreuna cu familia sa in hotelul ambasadei ruse, care se afla chiar in curtea institutiei.Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, duminica, suspendarea temporara a lui Igor Dodon din functia de presedinte al tarii, ca urmare a refuzului sau de a dizolva parlamentul.Zeci de membri si simpatizanti ai Partidului Democrat din Republica Moldova au innoptat sambata noaptea in fata sediului mai multor institutii publice din Chisinau si sunt anuntate mai multe manifestatii pentru duminica, in semn de protest fata de decizia presedintelui moldovean Igor Dodon de a dizolva Parlamentul.In cursul zilei de sambata, deputatii din blocul prooccidental ACUM si din PSRM au convocat o sedinta in urma careia a fost aleasa o noua conducere a Parlamentului si a fost instalat un nou guvern, condus de Maia Sandu, in conditiile in care Curtea Constitutionala stabilise ca termenul de investire a unui nou executiv expirase vineri.Presedintele Klaus Iohannis a avut, duminica, o prima reactie la situatia politica din Republica Moldova. Presedintele Romaniei a adresat fortelor politice din Republica Moldova un apel la respectarea democratiei si a statului de drept, atragand atentia ca stabilitatea tarii este esentiala pentru continuarea parcursului european. Citeste mai mult: