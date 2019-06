Cele mai noi evolutii de peste Prut: Dodon a convocat Consiliul Suprem de Securitate si ar putea anula decretele semnate de Pavel Filip, presedintele paralel

Anularea decretelor semnate de Pavel Filip

"In componenta Consiliului vor intra cativa membri noi, precum presedintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, prim-ministru, Maia Sandu, vice-prim-ministru, ministru de Interne, Andrei Nastase, vice-prim-ministru pentru reintegrare, Vasilii Sova, ministrul Apararii, Pavel Voicu si ministrul Justitiei, Stanislav Pavlosvchi", scrie Unimedia.De mentionat ca procurorul General, Eduard Harunjen, si guvernatorul BNM, Octavian Armasu, lipsesc.Presedintele Igor Dodon, suspendat de Curtea Constitutionala, a transmis luni ca doreste "actualizarea componentei Consiliului Suprem de Securitate si convocarea in regim de urgenta a acestuia".In plus, Dodon ar putea anula marti decretele semnate la 9 iunie de Pavel Filip , care se refera la dizolvarea Parlamentului si stabilirea datei alegerilor anticipate.Declaratia a fost facuta luni, in cadrul emisiunii "Politica" de la TV8."Aceste decrete au fost semnate contrar Constitutiei, or, data alegerilor se stabileste dupa ce au fost consultate fractiunile parlamentare.In primul rand, Filip nu poate sa fie presedinte, in al doilea rand, el nu s-a consultat cu nimeni. Cel mai probabil maine (astazi, 11 iunie - n.red.), dupa ce ma voi consulta cu fractiunile, voi anula acest decret", a declarat Igor Dodon.In data de 9 iunie, Curtea Constitutionala l-a suspendat pe Igor Dodon din functia de presedinte al tarii si l-a numit pe Pavel Filip presedinte interimar. Ulterior, Pavel Filip a semnat decretul privind organizarea de alegerilor anticipate la data de 6 septembrie 2019, care este o zi de vineri.In urma criticilor care au fost aduse zilele trecute la adresa Curtii Constitutionale, institutia a venit cu un comunicat de presa in care noteaza ca "regreta atacurile vehemente la adresa sa si condamna presiunile politice la care este supusa in ultimele zile", relateaza Mediafax.De asemenea, Curtea mentioneaza ca, "odata adoptata, o hotarare sau o decizie, aceasta trebuie respectata si executata".In plus, institutia ii catalogheaza pe cei care indeamna la dizolvarea Curtii drept "inamici ai democratiei"."Niciun scop politic nu poate justifica desconsiderarea si atacurile impotriva singurei autoritati legitime de jurisdictie constitutionala si ignorarea valorilor constitutionale ale preeminentei dreptului si democratiei.Intr-un stat consolidat pe valorile democratiei si preeminentei dreptului in care functioneaza o curte constitutionala, hotararilor si deciziilor acesteia trebuie sa li se acorde ponderea corecta, dat fiind rolul ei de unic interpret al Legii fundamentale", se mai arata in comunicat.Totodata, Dmitri Kozak, vicepremier al Federatiei Ruse si reprezentantul special al presedintelui rus pentru relatii economice si comerciale cu Republica Moldova, sustine intr-un interviu acordat cotidianului Kommersant ca in timpul intrevederii avute la Chisinau cu liderul Partidului Democrat (PDM), Vlad Plahotniuc, acesta i-a inmanat un plic cu propuneri pentru schimbarea cursului politic al Republicii Moldova, cu o reorientare spre Moscova si solutionarea problemei transnistrene prin intermediul federalizarii republicii."Cercetand continutul plicului, am vazut cu uimire propunerile Partidului Democrat fatis antirusesc pentru o modificare a cursului politic al Republicii Moldova, printr-o reorientare spre Rusia si reglementarea conflictului transnistrean pe baza federalizarii Republicii Moldova", a relatat Kozak, citat de Agerpres Cu toate acestea, potrivit afirmatiilor sale, vicepremierul rus le-ar fi recomandat socialistilor si presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, "sa nu ia in calcul niciun fel de propuneri secrete nici ale lui Vladimir Plahotniuc, nici ale altor partide".In interviu, Kozak asigura ca formarea coalitiei parlamentare si a unui nou guvern la Chisinau nu este alegerea Moscovei, ci o problema interna a Republicii Moldova.Potrivit lui Dmitri Kozak, "presedintele ales de majoritatea cetatenilor si majoritatea formata intr-un mod destul de ciudat in Parlamentul precedent al Republicii Moldova transmiteau Rusiei si lumii semnale contradictorii, iar in multe randuri care se excludeau reciproc".In aceste conditii, Rusia si-a spus parerea - care ramane neschimbata - cu privire la modalitatea de solutionare a crizei: organizarea de noi alegeri, insa pe o alta baza legislativa si cu existenta unei alte puteri executive, care sa se bucure de increderea tuturor fortelor politice.Pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie, potrivit vicepremierului rus, de o coalitie temporara, in scopul modificarii sistemului electoral, formarii unui guvern capabil sa asigure viata de zi cu zi a tarii si organizarea de alegeri corecte si transparente."Discutiile despre obiectivele politice pe termen lung este oportun sa fie amanate pentru perioada de dupa alegeri. In situatia actuala, ele nu vor avea nicio exprimare practica", a declarat Kozak pentru Kommersant.Dmitri Kozak sustine, de asemenea, ca problema reglementarii conflictului transnistrean si cu atat mai mult a federalizarii Republicii Moldova nu au fost discutate cu niciun partid, pentru ca, "in actualele conditii, aceasta este daunator si lipsit de sens".Reprezentantul special al presedintiei ruse asigura ca Moscova nu si-a pus de acord pozitia cu privire la criza din Republica Moldova cu marile puteri, iar faptul ca pozitiile SUA, UE si Rusiei coincid in aceasta problema "confirma in mod elocvent necesitatea stringenta a insanatosirii situatiei politice din republica".