Cum a ajuns Romania Gica contra in dosarul R. Moldova si ce a desteptat-o din somnul cel de moarte Interviu

Ce spune MAE?

Ambiguitate sau sustinere clara?

De ce asa tarziu?

Expertiza sau raliere la o pozitie comuna a UE?

E Rusia un partener mai democratic, mai bine intentionat?

L-am intrebat pe Cristian Preda, profesor de stiinte politice si europarlamentar PPE, in prezent membru PLUS, un bun cunoscator al situatiei politice de la Chisinau, cum sa ne explicam atitudinea autoritatilor romane fata de criza din Republica Moldova.A recunoscut Romania sau nu legitimitatea Guvernului Maia Sandu? De ce asa tarziu? Ce inseamna ca Rusia sustine si ea acest nou guvern, care primeste si legitimarea Uniunii Europene?MAE contrazice marti ce spunea ministrul luni. Melescanu voia sa continue sustinerea irationala pentru Plahotniuc, pe care l-a urmat orbeste si-n 2018, cand oligarhul a cerut anularea rezultatelor de la alegerile pentru Primaria din Chisinau.Va reamintesc ca Bucurestiul a blocat concluziile Consiliului Afaceri Externe in decembrie 2018, ca sa nu-l deranjeze pe "papusarul" de la Chisinau.MAE pare ca s-a desteptat din "somnul cel de moarte" si spune acum ca Parlamentul de la Chisinau e suveran, fiindca votul cetatenilor e sfant. Mai bine mai tarziu decat niciodata.Lucrurile sunt clare: cata vreme vorbesti despre Parlament, e clar ca nu recunosti ceea ce vrea Plahotniuc, si anume dizolvarea lui.Clica Partidului Democrat nu mai are sustinere nicaieri.Pentru ca si MAE, si Iohannis au refuzat sa coopereze cu Maia Sandu si Andrei Nastase.Culmea e ca Iohannis a fost in raspar cu pozitia propriei sale familii politice, PPE, care ii sustine de ani buni pe cei doi lideri ACUM.Pana in ziua de azi, fosta finalista a prezidentialelor nu a fost primita la Cotroceni. E incredibil! Seful statului a gresit aici la fel de mult ca MAE.Poate ca Iohannis ii da macar acum un telefon Maiei si o invita la Bucuresti. Ar fi pacat sa faca Dancila acest gest, mai ales ca partidul ei e infratit cu Partidul Democrat al lui Plahotniuc.Nici, nici. Sa clarificam lucrurile: sunt unii care trec drept experti, inclusiv in spatiul public, dar sunt agenti de influenta. Pe de alta parte, Romania a refuzat sa se ralieze la constructia unei majoritati anti-Plahotniuc.UE lucreaza de luni bune la acest proiect, alaturi de americani. Am avut ocazia de a discuta de foarte multe ori cu comisarul pentru extidere si vecinatate, Johannes Hahn, si m-am convins ca stie foarte bine situatia Moldovei, dar si mizele marunte si ridicole ale multor politicieni de la Bucuresti.Faptul ca Rusia s-a raliat pozitiei UE e un lucru bun, nu periculos. Alternativa era sa avem scindarea de pana acum a comunitatii internationale, care blocheaza autoritatile de la Chisinau din 1991.Din ianuarie 2017 incoace, Romania a fost Gica contra. E unul dintre efectele unei coabitari dezastruoase.Sustinand solutia europeano-americana, Rusia nu e mai democratica in politica sa interna si nici mai credibila in alte dosare, precum cel iranian sau criza din Venezuela, ca sa dau doar aceste doua exemple.In schimb, Kremlinul cauta sa ofere un exemplu pozitiv de cooperare cu Bruxelles si Washington.Poate ca in curand va face pasi concreti si in implementarea Acordului de la Minsk privind Ucraina. Nu vom fi tristi daca vedem asta. Dimpotriva! Si vom fi mai mult decat bucurosi daca negociertile referitoare la Transnistria vor progresa, fiindca sunt in moarte clinica.Noul ministru de Externe de la Chisinau, Nicu Popescu, e un expert in chestiuni europene, am mare incredere in el. Cum am si in Maia Sandu si Andrei Nastase, carora le doresc mult, mult succes!