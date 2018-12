Cum acopera Liviu Dragnea "faradelegile si hotiile" lui Plahotniuc

Cum a blocat Romania un raport european, sarind astfel in ajutorul oligarhiei de la Chisinau

Cum explica MAE, dupa ce a fost dat in vileag

Ziare.

com

Este o interpretare transanta, facuta de liderii democratici de la Chisinau, Maia Sandu si Andrei Nastase, fata de decizia Ministerului Afacerilor Externe, condus de Teodor Melescanu, de a bloca un raport european privind Republica Moldova care denunta, printre altele, gravele abateri de la statul de drept.O decizie asumata, iata, de statul roman, dar ale carui autoritati nu au suflat niciun cuvant, nu au dat nicio explicatie, pana cand stirea nu a fost publicata, pe surse, de presa internationala.De ce a tacut ministrul de Externe, de vreme ce era o decizie asumata? Are sau nu acest gest al ministrului de Externe consimtamantul presedintelui Klaus Iohannis? De la Cotroceni nu a venit nicio precizare, desi politica externa ramane una dintre prerogativele presedintelui (cel putin pana cand nu va gasi Liviu Dragnea momentul si instrumentul prielnice sa i-o confiste si pe aceasta)."Devine deja legitate faptul ca,Guvernul de la Bucuresti, flancat de prietenii fideli ai Rusiei de la Budapesta, refuza in mod ostentativ sa recunoasca derapajele anti-democratice de la Chisinau, plasandu-se de partea oligarhului uzurpator in detrimentul cetatenilor - o incununare trista a anului centenar", spun Maia Sandu si Andrei Nastase, intr-o declaratie comuna.Cei doi amintesc ca puterea politica de la Bucuresti nu este la prima cautionare a oligarhiei controlate de Plahotniuc."Dupa girul oferit de PSD-ALDE cartelului politic PD-PSRM in urma schimbarii sistemului electoral in avantajul partidei pro-ruse din Moldova, dupa suportul moral oferit de Dragnea lui Plahotniuc odata cu invalidarea alegerilor din Chisinau castigate de fortele pro-europene si pro-romanesti, iata ca guvernul de la Bucuresti a decis sa blocheze un raport critic la adresa regimului lui Plahotniuc, care urma sa fie adoptat de catre ministrii de Externe ai Uniunii Europene", spun cei doi."Ne intrebam cum sprijinirea unei guvernari care se comporta tot mai mult ca regimul de la Kremlin serveste intereselor Romaniei?Se pare ca. Facem apel la toate fortele politice din Romania sa se ridice la nivelul asteptarilor cetatenilor prin sustinerea autentica a valorilor si standardelor europene in Republica Moldova!", este apelul facut de Andrei Nastase si Maia Sandu, la unison.Saptamana trecuta, sprijinita de Ungaria, Romania a blocat un raport critic la adresa autoritatilor de la Chisinau, care urma sa fie adoptat de ministrii de Externe ai Uniunii Europene. Raportul denunta incalcarea practicilor democratice de catre puterea politica din Republica Moldova.Concluziile Consiliului Afaceri Externe al UE urmau sa fie adoptate de ministrii europeni fara alte discutii in cadrul unei reuniuni la Bruxelles in 10 decembrie.Surse diplomatice sub rezerva anonimatului au declarat pentru RFE/RL ca Romania, sprijinita de Ungaria, s-a opus ca proiectul de text sa fie votat la reuniunea din 10 decembrie.Proiectul de text, consultat de RFE/RL, prevede ca "angajamentul fata de principiile democratice, statul de drept si respectarea drepturilor omului se afla la baza" Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. Evenimentele din Republica Moldova incepand din februarie, insa, "inclusiv invalidarea alegerilor pentru Primaria Chisinaului", au "provocat ingrijorari semnificative" cu privire la angajamentul acestei tari.Potrivit documentului, ministrii de Externe ai UE se asteapta ca alegerile parlamentare programate pentru februarie 2019 in Republica Moldova "sa se desfasoare conform standardelor internationale, respectand principiile democratice si asigurand un proces credibil, transparent si cuprinzator".Proiectul de text exprima, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "numarul tot mai mare de cazuri raportate care implica presiuni si intimidari" in Republica Moldova. Declaratia mai cere autoritatilor din Republica Moldova sa asigure tuturor candidatilor accesul la mass-media si sanse egale de a participa la alegeri.Concluziile urmau sa fie adoptate dupa ce Comisia Europeana a decis sa reduca ajutorul financiar pentru Republica Moldova cu aproximativ 22,7 milioane de dolari pe an atat pentru 2017, cat si pentru 2018, pe fondul ingrijorarilor legate de statul de drept si incalcarea normelor democratice.In primul rand, trebuie mentionat ca Ministerul roman al Afacerilor Externe nu a anuntat decizia, in tara, asa cum face cu multe altele, cele mai multe fara consecintele serioase pe care le are cea de fata.Oficialii romani au trimis un comunicat de presa abia la cateva zile dupa ce presa internationala a mers pe urmele acestei stiri, punand-o si in contextul corect: la Chisinau sunt probleme de democratie, iar Romania alege sa inchida ochii si sa cautioneze astfel o oligarhie controlata de Plahotniuc.MAE spune, simplu, ca a considerat ca nu sunt intrunite conditiile pentru adoptarea unui raport al Consiliului Afaceri Externe al UE referitor la Republica Moldova, care denunta, printre altele, invalidarea alegerilor de la Chisinau si presiuni."Consideram ca este foarte important ca Uniunea Europeana sa promoveze in vecinatatea sa o politica echilibrata, coerenta si pragmatica. Romania sustine desfasurarea unui dialog constant si substantial intre oficialii UE si autoritatile Republicii Moldova, context in care sunt comunicate in mod direct pozitiile, asteptarile si sprijinul UE pentru indeplinirea angajamentelor Chisinaului si in raport cu procesul de reforme.In acest sens, recent a avut loc, la Bruxelles, reuniunea Comitetului de Asociere UE - Republica Moldova, unde Uniunea Europeana a ridicat o serie de probleme si a exprimat asteptari, fiind discutate diverse solutii pentru problemele de interes comun.Chiar daca exista acord la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene asupra relatiilor cu Republica Moldova, in identificarea celor mai eficiente modalitati de actiune pot aparea unele nuante de abordare in cadrul formatelor de lucru. De altfel, dezbateri de acest gen au loc permanent la nivelul Uniunii Europene si pe toate temele de politica externa", se justifica MAE.