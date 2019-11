Cum sa pierzi o jumatate de miliard de dolari si 3 milioane de romani

1998:

Petrisor Gabriel Peiu este doctor al Universitatii Politehnica din Bucuresti (1996), a fost consilier al premierului Radu Vasile (1998-1999) si al premierului Adrian Nastase (2001-2002), subsecretar de stat pentru politici economice (2002-2003) si vicepresedinte al Agentiei pentru Investitii Straine (2003-2004). Este coordonator al Departamentului de Analize Economice al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN).

Imi amintesc anul 1999: eram intr-o criza profunda, avusesem de platit o datorie externa uriasa in anul anterior (8% din PIB!), de neimaginat pentru Europa, iar minerii tocmai incheiasera un mars spre Bucuresti. Cu toate acestea, cand am ajuns la Chisinau am vazut ce insemna cu adevarat criza: la piata puteai cumpara 10 oua dand la schimb un sutien sau o pereche de ciorapi, iar aerul era incredibil de curat, toate fabricile fiind inchise, aerul conditionat nu functiona nici macar in hotelul fost "al partidului"; Republica Moldova nu mai putea sa cumpere electricitate (oricum nu producea decat o cantitate ridicol de mica), nemaiavand bani.Statul Republica Moldova era incapabil sa isi sustina propria existenta, atat din ratiuni obiective (lipsa oricaror resurse economice interne), cat si subiective (esecul in serie al politicienilor de toate culorile). Incapacitatea de a se auto-guverna a devenit dureros de vizibila in perioada guvernului Ion Sturza (februarie-noiembrie 1999), cand Republica Moldova nu putea sa isi asigure alimentarea cu energie electrica.Atunci, Romania a demarat prima mare operatiune de asistenta nerambursabila dincolo de Prut si a livrat energie gratis pe teritoriul republicii in valoare de 27 milioane de dolari SUA (la preturile de astazi, acea energie electrica ar fi valorat aproximativ 100 de milioane de euro). In loc sa manifeste pragmatism si viziune, guvernul de la Bucuresti a preferat sa asculte prostiile indrugate de echipa de la Cotroceni a lui Emil Constantinescu, cel care se numea pe sine cu mandrie "prietenul lui Piotr Lucinschi" (presedintele de atunci al republicii de peste Prut).Pragmatismul si viziunea, pe care Bucurestiul nu le-a avut atunci, l-ar fi indemnat sa preia la schimb actiunile companiei Tirex Petrol, societatea petroliera republicana. Doar pentru atmosfera, sa notam ca atunci Romania era abia al treilea partener comercial al Republicii Moldova, dupa Rusia si Ucraina, cu cote modeste de aproximativ 10 procente din import, respectiv din export. Cine erau cei care garantau romanilor preluarea Tirex: nimeni altul decat premierul Sturza azi, prosper om de afaceri din Romania si vice-premierul Mitea Diacov, autorul partidului care l-a propulsat pe oligarhul Plahotniuc (viitorul premier Vlad Filat era atunci responsabil cu... privatizarea!). ().Iata comunicatul de atunci, pentru aducere aminte():".Dar, ce sa vezi, promisiunile duetului Sturza-Diacov n-au valorat prea mult, astfel incat compania germana Mabanaft a "castigat" licitatia pentru privatizarea fostului monopol de pe piata produselor petroliere din Republica Moldova Tirex Petrol.).La Chisinau, era deja guvernul lui Dumitru Braghis, iar. Ba chiar, in anii urmatori, Guvernul Nastase ofera extinderea acesteia si furnizeaza din nou, gratis, energie electrica catre Republica Moldova, in situatia in care aceasta nu avea nicio alta sursa de furnizare a energiei electrice.La Chisinau se instaurase regimul militianului Voronin, ales presedinte in 2001. Valoarea totala a exporturilor de electricitate din Romania peste Prut, neplatite niciodata de catre partea moldoveneasca, avea sa ajunga la aproape 80 de milioane de dolari, echivalentul de astazi a 300 milioane de euro! Aceasta energie electrica a salvat existenta fizica a peste 3 milioane de moldoveni in trei ierni cumplite; aceasta energie a fost livrata gratis de catre Bucuresti, desi atunci Romania era o tara extrem de saraca, care nu atingea nici macar 20% din media Uniunii Europene, o tara care era atunci in afara NATO si UE, o tara care in 1998 a fost la un pas de intrarea in incapacitate de plata. Toate misiunile FMI, ale Uniunii Europene si ale Bancii Mondiale reprosau atunci guvernului roman acele livrari de energie...Platita cu nici mai mult nici mai putin decat o treime din veniturile bugetului, administratia publica romaneasca a produs multi experti in tehnici desavarsite si originale de tocat bani, cum ar fi plantarea de miliarde de panselute in orase cu sute de strazi neasfaltate sau zidirea a trei straturi succesive de borduri in orase fara parcari si fara metrou. Aceasta administratie, nascuta si crescuta in cultul dosarului cu sina, ignoranta si aroganta deopotriva, s-a intrecut pe sine in modul dezastruos in care, de 30 de ani, distruge aproape sistematic una dintre cele mai bogate tari ale Europei.Exact in locul in care aveam mai multa nevoie de un succes, exact acolo am esuat cel mai vizibil. Dupa 20 de ani de prioritati ale tuturor guvernelor, dupa 20 de ani de poduri de flori sau de megawati, dupa nenumarate comisii si comitete, dupa jumatate de miliard de dolari cheltuiti pentru sprijinirea Chisinaului, am reusit sa mentinem nestirbita influenta si puterea Rusiei acolo, am reusit sa facem Romania sa fie privita la Chisinau precum orice alta tara, desi este principalul finantator extern al Republicii Moldova.Romania a livrat gratis energie in Republica Moldova in valoare cam de 80 de milioane de dolari, a pus pe masa gratis Chisinaului ode 100 de milioane de euro pentru proiecte ale guvernantilor moldoveni, Romania ofera anual 5.000 de burse pentru elevii si studentii din stanga Prutului, Romania a reparat 1.000 de gradinite si a livrat 100 de microbuze in Republica Moldova.In 2015 a aparut creditul de 150 milioane euro, cu dobanda foarte mica si mai ales fara conditii referitoare la progresul democratic intern. Ba chiar,(27 februarie 2017)....Vreti unIata-l: evolutia rezultatelor la alegeri.Comunistii (devotati legaturilor cu Rusia) au strans 40 de mandate, blocul BECDM (Conventia Democrata a lui Mircea Snegur) 26 de mandate, blocul BEpMDP (partidul fostului agent KGB din ambasada URSS de la Bucuresti, Dimitar Diacov) 24 de mandate si Partidul Fortelor Democratice (al unionistului Valeriu Matei) a luat doar 11 mandate. Daca tinem cont si de faptul ca aproape jumatate din parlamentarii alesi pe lista lui Snegur veneau de la PPCD-ul lui Iurie Rosca, putem spune ca in Parlamentul de la Chisinau in 1998 au fost alesi cam 20 de unionisti. Toti acesti 20 se considerau fii Romaniei, se numeau romani si cereau public infaptuirea Unirii. Comunistii erau visceral anti-romani, iar oamenii lui Diacov si ai lui Snegur erau cam ce numim astazi statalisti/moldovenisti, adica isi doreau transformarea Republicii Moldova intr-un stat total independent, rupt de Romania si "neutru".La alegerile din, comunistii lui Voronin obtin 71 din cele 101 mandate de parlamentar, iar unionistii lui Iurie Rosca abia prind 11 locuri in parlament.In, comunistii iau 56 de mandate din 101, PPCD-ul lui Rosca tot 11 mandate, iar struto-camila Blocul Electoral Moldova Democratica (in care erau amestecati batranul kgb-ist Diacov, Serafim Urechean, Serebrian si lupul tanar Vladimir Filat cu unionisti precum Vitalia Pavlicenco) 34 de mandate. Nu gresim daca spunem ca aproape 20 de parlamentari erau romani si se mandreau cu asta.In, comunistii scad sub 50 de mandate (48), iar Partidul Liberal, declarat unionist, condus de catre Mihai Ghimpu, devine al treilea partid cu 15 mandate de parlamentar:In, comunistii coboara la doar 42 de mandate, dar si liberalii lui Ghimpu (sabotati de Basescu insusi) se duc la 12, depasiti fiind de monstrul in devenire PLDM (al satrapului arghirofil Vladimir Filat) cu 32 de mandate si de PDM, partidul cedat de venerabilul kgb-ist Diacov mai tinerilor Plahotniuc si Marian Lupu (15 mandate).In, socialistii lui Dodon si comunistii lui Voronin iau in total 46 de mandate (25 +21), PLDM revine la un numar de 23 de mandate, iar Plahotniuc isi trimite in Parlament 19 oameni. Unionistii de la PL primesc 13 locuri.La ultimele alegeri, in, socialistii se aleg cu 35 de mandate, partidul lui Ilan Shor (la fel de pro-rus si anti-roman precum socialistii), cu 7 mandate, Plahotniuc obtine 30 de mandate, iar gruparea "pro-europeana" ACUM 26 de mandate. Unionistii dispar ca grup politic din Parlament, probabil 3 dintre deputatii alesi in cadrul ACUM fiind recunoscuti ca unionisti.Marea problema a noastra, insa, este aceea caAcest tip de analiza nu este nou, il fac de mult, impreuna cu profesorul Dan Dungaciu. Ba chiar am propus, impreuna, constituirea unui fond specializat, Fondul Moldova, care sa faca achizitii de active in republica: companii de utilitati, de telecomunicatii, de energie, am propus finantarea unei centrale electrice pe gaze la Chisinau care sa consume gazele care vor fi aduse pe conducta Iasi-Chisinau. Politicienii au zambit superior si au continuat sa faca ce stiau ei mai bine, sa ofere banii, fara nicio conditionalitate, guvernelor de la Chisinau.Rezultatul: in Parlament nu mai exista partide unioniste, primarul ales de 3 ori al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, a fost arestat, intr-o cauza inventata de catre Plahotniuc, o zi dupa ce oligarhul primea banii promisi de la Bucuresti, primaria Chisinau a fost cucerita de socialistii pro-rusi, iar gruparea Maia Sandu-Andrei Nastase a ajuns cu spatele la zid, fiind pusa in situatia de a forta ruperea pactului incheiat cu Dodon. In acest timp, Seful Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) de la Chisinau, Alexandr Esaulenco, a plecat din nou la Moscova pentru a se intalni cu oficiali din conducerea serviciilor speciale rusesti ().Si-uite asa am pierdut jumatate de miliard de dolari si 3 milioane de romani pe care i-am cedat lui Igor Dodon. Politica de finantare neconditionata a Chisinaului a fost un esec, politica de intretinere a unei iluzii (aderarea la UE a Republicii Moldova) a fost un esec, politica de abandonare a politicienilor unionisti in favoarea celorsia fost un esec. Si ce solutie credeti ca vor gasi politicienii nostri? Sa dam mai multi bani guvernului de la Chisinau, evident. Sa ii rugam frumos sa ne lase sa le dublam stipendiile, eventual...