Curtea Constitutionala din R. Moldova a anulat deciziile luate in perioada 7-9 iunie

"La baza anularii a stat situatia de fapt din Republica Moldova, in special anuntul transferului de putere catre Guvernul Prim-ministrului Maia Sandu si a coalitiei formate in Parlamentul Republicii Moldova", se arata intr-un comunicat al Curtii Constitutionale, informeaza tv8.md Potrivit Curtii Constitutionale, prin anularea actelor din perioada 7-9 iunie, Parlamentul condus de Zinaida Greceanii dobandeste, ope constitutionis, calitatea de Parlament constitutional, devenind valabile actele normative adoptate de acesta pana acum, ca si actele adoptate de Guvernul Republicii Moldova condus de Maia Sandu.In perioada 7-9 iunie, Curtea Constitutionala de la Chisinau a declarat neconstitutionala alegerea conducerii Parlamentului Republicii Moldova, votarea si investirea noului Guvern. Dupa care a stabilit interimatul presedintelui Republicii Moldova si a validat convocarea, in septembrie, de alegeri anticipate. Criza din Republica Moldova a izbucnit de la decizia Curtii Constitutionale prin care s-a stabilit ca cele trei luni in care se putea vota conducerea parlamentului expirau cu o zi inainte de termenul calculat de partidele care au format coalitia majoritara.