Curtea Suprema din R.Moldova mentine decizia de anulare a alegerilor din Chisinau. Ce urmeaza

In contextul deciziei instantei supreme, Chisinaul va fi condus de un primar interimar pana la organizarea unui nou scrutin local, in 2019."Astazi a fost ucisa democratia", a afirmat Andrei Nastase dupa anuntarea deciziei, potrivit Unimedia.Sute de persoane au protestat in fata Curtii Supreme de Justitie in asteptarea deciziei. Judecatoria Chisinau a anulat , saptamana trecuta, scrutinul organizat pe 3 iunie pentru desemnarea primarului capitalei Republicii Moldova, castigat de Andrei Nastase. Decizia a fost confirmata de Curtea de Apel Partidul Socialist ceruse instantei sa declare nule alegerile locale anticipate desfasurate in 3 iunie, argumentand ca Andrei Nastase, liderul Platformei Demnitate si Adevar (centru-dreapta), a organizat actiuni electorale in ziua celui de-al doilea tur de scrutin."Pentru mafie, nu conteaza votul cetatenilor. Este o decizie arbitrara", a declarat Andrei Nastase saptamana trecuta, potrivit cotidianului Jurnal de Chisinau.Andrei Nastase a castigat turul doi al alegerilor din Chisinau la o diferenta de 12.644 de voturi fata de Ion Ceban.