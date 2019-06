Daca Dragnea anuleaza alegerile din 26 mai? Bucurestiul de sub scaun

Ziare.

Totodata, CCR a decis intr-o sedinta fulger sa invalideze din acelasi motiv referendumul pentru justitie. Decizia a fost luata in unanimitate dupa trei minute de la inregistrarea plangerii facuta de Liviu Dragnea.V-au trecut fiorii sau ati crezut ca am innebunit? Nu, asa ceva nu s-a intamplat in Romania, desi sunt ferm convinsa ca exact asta si-ar fi dorit Liviu Dragnea, asta tintea sa poata, dar asta nu e posibil intr-o tara UE si NATO.Dar fix asta a facut in R. Moldova Vlad Plahotniuc, un fel de Dragnea la cub. Plahotniuc a capturat statul, controleaza toate institutiile, Curtea Constitutionala e alcatuita din argatii lui, alegerile sunt validate daca vrea el, ramane liber cine vrea el, ce nu cumpara santajeaza sau distruge.Da, stiu ca de pe canapeaua de la Bucuresti, cu telecomanda in mana, e greu de inteles de ce Plahotniuc este pentru R Moldova un rau cu mult mai mare decat Rusia, ceea ce, din postura noastra, cu istoria noastra, e desigur greu de asimilat.E greu de inteles ca jocul cu Rusia e totusi unul politic, in vreme ce Plahotniuc a anulat orice joc politic, e stapan absolut.Dar si de pe canapeaua de la Bucuresti puteti face exercitiul de imaginatie pe care vi-l propun in primul paragraf ca sa intelegeti ce s-a intamplat la Chisinau dupa alegerile locale castigate de liderul ACUM Andrei Nastase (pe atunci Plahotniuc era pe mana cu socialistii) si ce au trait moldovenii cand CCM a decis in trei minute dizolvarea Parlamentului ales in februarie, pentru ca Plahotniuc a pierdut majoritatea in el.Si daca vreti sa intelegeti in detaliu puteti citi analiza exceptionala a probabil celui mai bun specialist in spatiul ex sovietic din Romania, istoricul conf. univ. dr. Armand Gosu, care explica de ce UE, SUA si Rusia si-au dat mana pentru a scapa de un cancer ajuns la metastaze in toate institutiile.Dvs va permiteti sa nu fi inteles. Titularii politicii externe a Romaniei insa nu aveau dreptul sa-si permita asa ceva. Ei ar fi trebuit sa stie si sa inteleaga.Romania este parte a UE, este chiar la presedintia Consiliului UE, este intr-o forma de parteneriat special cu R. Moldova, asa ca ar fi trebuit sa fie in prima linie a actiunii convergente euroatlantice, manifestata prin ambasadorii de la Chisinau inca de sambata, pentru eliberarea R. Moldova din prizonieratul in care o tine Plahotniuc.Si totusi Romania nu numai ca nu a fost parte, dar vreme de aproape 4 zile a facut opinie separata. Cinci tari europene, Germania, Franta, Marea Britanie, Polonia si Suedia, au cerut explicit intr-o declaratie comuna respectarea Parlamentului si a alegerilor din februarie. La fel Departamentrul de Stat de la Washington.Asta inseamna, pe de-o parte, respingerea dizolvarii Parlamentului, pe de alta parte, recunoasterea deciziilor Parlamentului, adica, implicit, si votarea noului Cabinet Sandu.Este o recunoastere institutionala, pe principii, nu pe persoane, Sandu sau Dodon.Reprezentantul pentru politica externa al UE, dna Mogherini, a salutat explicit Guvernul Sandu Titularul politicii externe a Romaniei este presedintele Romaniei.In mod normal, nu vad cum aceasta pozitie avea cum sa fie contrara pozitiei UE, dar, repet, importanta era argumentatia intr-un sens sau altul.Presedintele s-a limitat insa la o declaratie plata si ambigua , mai degraba favorabila lui Plahotniuc, cat timp relua argumentatia lui. Ministrul de Externe Teodor Melescanu, fost sef SIE, s-a plasat explicit de partea lui Plahotniuc salutand alegerile anticipate. Care alegeri, acelea care sa fie anulate de Plahotniuc, daca nu ies cum vrea el? Dialog cu cine? Cu Plahotniuc? Cu Dragnea era posibil dialogul?Cred ca explicatiile sunt multe. Buni cunoscatori ai R. Moldova fac referiri la diferite inregistrari compromitatoare pentru persoane importante de la Bucuresti care ar fi detinute de Plahotniuc. Se zice ca aceste persoane ar fi gustat de-a lungul timpului din "prajturile" oferite de Plahotniuc in camere de hotel intesate cu camere HD. Si daca presupusele inregistrari ar aparea, s-ar putea sa fie deranj mare de tot.In ceea ce-l priveste pe dl Iohannis, cred ca poate fi vorba si de o mare nepricepere personala pe acest subiect complet abandonat in mandatul sau, dar si de un calcul cinic de tipul: "cat m-ar costa electoral sa para ca dau mana cu Rusia?" sau "cati dintre ai mei ar fi loviti in plin de scandalul inregistrarilor?"Abia dupa cateva zile, sub presiunea externa si a unei mici parti din presa (interesant turnesolul scandalului de la Chisinau) dl Melescanu a schimbat macazul cu un comunicat lemnos, dar mai aproape de linia UE Presedintele nu a socotit cu cale sa faca precizari din proprie initiativa. Doar la cererea Ziare.com dl Iohannis a anuntat sec ca s-a raliat pozitiei MAE.Se poate mai penibil si mai rusinos?Unde e marele om de stat, marele demnitar european, cand la granitele Romaniei are loc o criza autentica?Emil Constantinescu a avut curajul sa infrunte sensibilitatile romanilor pentru o cauza dreapta cand a fost cazul, ma refer la bombardarea Serbiei pentru inlaturarea lui Milosevici. Si a platit pretul politic. Klaus Iohannis sta sub scaunul lui Melescanu cand Moldova fierbe.Semnalul transmis celor pe care ce ne mai place sa-i numim "frati" e dezolant. Semnalul pe care il transmitem UE e straniu, comportandu-ne ca ultima gaina cand vine vorba de salvarea Moldovei.