Dancila i-a scris Maiei Sandu si o cheama la Bucuresti pentru prima vizita in strainatate ca premier

Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj de felicitare prim-ministrului Republicii Moldova, Maia Sandu."Premierul Romaniei isi exprima increderea ca Executivul de la Chisinau va continua parcursul european al Republicii Moldova, prin implementarea cu succes a reformelor necesare, a Acordului de Asociere si a Acordului de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator cu Uniunea Europeana", a transmis Guvernul.Sursa citata a precizat ca Viorica Dancila a reafirmat deplina disponibilitate a Guvernului Romaniei de continuare a Parteneriatului Strategic pentru Integrarea Europeana a Republicii Moldova, baza esentiala a relatiei bilaterale dintre cele doua tari."Pe responsabilitatea, hotararea si puterea de munca a Guvernului pe care il conduceti se vor baza prosperitatea, stabilitatea si securitatea Republicii Moldova. Consider esential ca, in activitatea dumneavoastra si a colegilor dumneavoastra, sa mentineti la cote foarte inalte angajamentul european si sa promovati valorile noastre comune, europene", subliniaza prim-ministrul Viorica Dancila.Seful Executivului roman apreciaza ca este "de relevanta majora continuarea de catre noul Guvern al Republicii Moldova a pozitiei privind reglementarea conflictului transnistrean, cu respectarea integritatii teritoriale si suveranitatii Republicii Moldova, in granitele sale recunoscute international si fara sa fie afectat parcursul sau pro-european".Totodata, prim-ministrul Viorica Dancila a adresat premierului Maia Sandu invitatia de a efectua prima sa vizita in strainatate, la Bucuresti, cat mai curand posibil, "pentru a continua traditia colaborarii firesti dintre Romania si Republica Moldova".Amintim ca, desi UE, SUA si Rusia si-au declarat rapid sustinerea pentru Guvernul Sandu, Romania, care detine presedintia UE, a avut reactii slabe, tarzii si ezitante. Dupa un apel general la calm la o zi de la izbucnirea crizei politice a urmat momentul in care ministrul roman de Externe a spus ca nu recunoaste executivul si sustine alegerile anticipate in septembrie, asa cum ceruse partidul lui Plahotniuc.Abia apoi au venit mesajele ferme de sustinere a guvernului rezultat in urma votului oamenilor.