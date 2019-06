Decizie importanta luata de majoritatea parlamentara de la Chisinau: revenirea la votul proportional

Ziare.

Proiectul, citat de Deschide.md, prevede, de asemenea, incetarea propagandei electorale in ziua alegerilor si sistarea campaniei electorale in preziua alegerilor.Potrivit Radio Chisinau, proiectul a provocat mai multe discutii si propuneri, inclusiv in privinta introducerii votului electronic, sau modificarea sistemul de distribuire a voturilor concurentilor electorali care nu au acces in parlament, urmand sa fie examinate in a doua lectura.Schimbarea sistemului electoral prin trecerea de la sistemul proportional la cel mixt a fost votata in iulie 2017 de catre deputatii Partidului Democrat, ai socialistilor si Partidul Popular European din Moldova (PPEM), fiind criticat de Comisia de la Venetia, Uniunea Europeana si Statele Unite.La alegerile legislative din 24 februarie s-a votat in baza sistemului sistemul mixt, criticii afirmand ca sistemul a avantajat Partidul Democrat de guvernamant, in timp ce Blocul ACUM, atunci in opozitie, a pledat constant pentru revenirea la sistemul de alegere pe liste de partid.In schimb, socialistii, care au votat marti anularea sistemului mixt de vot, nu doar ca i-au ajutat in urma cu doi ani pe democratii lui Vlad Plahotniuc sa-l voteze, dar nici nu au recunoscut vreodata ca acesta le-a adus pierderi electorale, noteaza postul de radio Europa Libera.