Declaratie de unire semnata la Manastirea Putna: Sa dam jos acest Zid al Berlinului care a facut din Prut granita intre frati! (Video)

"Unirea este si datoria noastra fata de urmasi"

Declaratie de Unire:

Ziare.

com

Sedinta a fost convocata in mod simbolic cu cinci zile inainte de data la care se implinesc 100 de ani de cand Basarabia s-a unit cu Tara, se arata pe site-ul Manastirii Putna Dupa ce s-a slujit Te Deum-ul de binecuvantare in Biserica Voievodala si membrii CL s-au inchinat la mormantul Sfantului Stefan cel Mare, sedinta a inceput in Sala Tronului a Casei Domnesti.Primarul comunei, Gheorghe Coroama, a vorbit despre importanta si necesitatea adoptarii unei Declaratii de unire si a citit textul, care a fost. Documentul a fost semnat in, care vor ramane la primarie, la scoala si la Manastirea Putna. Declaratia va fi trimisa premierului, presedintilor celor doua camere parlamentare si presedintelui Romaniei."Am vazut, si ati vazut si dumneavoastra, ca foarte multe localitati din Basarabia au semnat asemenea documente similare prin care isi exprima dorinta de a se uni cu Patria Mama. Iar mesajul nostru, de aici, de la capataiul lui Stefan al intregii Moldove, trebuie sa fie acelasi.Sa avem dorinta de a face, sa dispara granita dintre noi, cei de aceeasi credinta, limba si neam. (...) Sa dea Dumnezeu ca acest gand al Unirii sa ajunga in sufletul tuturor, dar mai ales sa ajunga", a spus primarul.La randul sau,, i-a invitat pe romani sa ia ca exemplu "modelul de faptuire buna in istoria noastra" de acum 100 de ani, cand "fratii aceluiasi neam, care erau despartiti de sute de ani, si-au incordat vointa si puterile si s-au unit"."Dumneavoastra simtiti una dintre cele mai mari rani de astazi ale poporului nostru si intelegeti una dintre cele mai mari dorinte ale poporului: re-Unirea Basarabiei cu Tara. Ranile adanci si vechi nu se vindeca usor. Dar aceasta rana trebuie vindecata!Toti romanii stim ca, pana la 1812, Prutul nu i-a despartit pe frati. Prutul nu ii despartea pe romani de romani, ci trecea prin mijlocul Moldovei si era apa 'cea mai sprintena si cea mai sanatoasa' a ei, dupa cum spune Dimitrie Cantemir.Aceasta apa a devenit granita in 1812, cand Imperiul Turc a dat Imperiului Rus aproape jumatate din Moldova fara sa tina cont ca desparte pe frate de frate. Nu s-a tinut cont de vointa fratilor romani nici atunci cand Hitler si Stalin au incheiat, prin ministrii lor de externe, Ribbentrop si Molotov, pactul in urma caruia Uniunea Sovietica a ocupat din nou Basarabia, in 1940. (...)Parintii au datoria sa se ingrijeasca de binele copiilor; noi trebuie sa facem ceea ce este de facut. Este vremea faptei noastre! (...)Sa dam jos acest Zid al Berlinului care a facut din Prut ceea ce nu a fost niciodata: granita intre frati! Prutul sa fie din nou 'apa cea mai sprintena si cea mai sanatoasa' din mijlocul Moldovei!", a mai spus, printre altele, staretul Manastirii Putna.