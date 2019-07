Dezvaluirile continua despre jaful din R. Moldova: Adunau bir ca-n Evul Mediu!

Ministrul Economiei, socat: "Adunau bir ca-n Evul Mediu"

Miliarde prin duty free

Efectele angajamentelor anticoruptie ale Guvernului: FMI reia finantarea Moldovei

Regimul Plahotniuc a transformat Moldova in coridor de legalizare a banilor murdari

SUA, prin USAID, inca 29 de milioane de dolari

Ziare.

com

Miercuri, Guvernul a anuntat despre demisia sefului Politiei de Frontiera, a doi secretari de stat, demiterea directorului Agentiei Servicii Publice, precum si despre rechemarea a patru ambasadori (Ala Beleavschi din functia de ambasador in Canada, Iurie Bodrug din functia de ambasador in Polonia, Igor Bolboceanu din functia de ambasador in Turcia si Eugen Caras din functia de sef al Misiunii Republicii Moldova pe langa Uniunea Europeana) si doi consuli (Sergiu Goncearenco din functia de consul general al Republicii Moldova in orasul Milano si Anatol Stratulat din functia de consul general al Republicii Moldova in orasul Frankfurt pe Main).In paralel, Guvernul a inceput sa desecretizeze mai multe documente prin care fostul guvern, controlat de oligarhul Plahotniuc, sustinea, din bani publici, proiecte dubioase.Prim-ministrul a vorbit miercuri despre unul din cele mai costisitoare proiecte finantate de fostul guvern - "Arena Chisinau". Premierul a mentionat ca acesta seamana cu o mare escrocherie. Maia Sandu sustine ca nu a gasit nici un document care sa reflecte cum a fost estimat costul de 43 de milioane de euro al acestui proiect - un obiectiv construit in graba, inclusiv pe timp de iarna, pe care expertii il considera "lux pe timp de ciuma".De asemenea, ea a mentionat ca nu este clar de ce s-au alocat tocmai 69 de hectare de teren, in conditiile in care Arena este construita pe o suprafata de numai 10 hectare."Cei care si-au pus semnatura pe proiectul "Arena Chisinau" vor fi trasi la raspundere. Vorbim de abuzuri foarte mari", a spus premierul, care a precizat ca Guvernul face acum o cercetare in acest sens.La randul sau, ministrul Economiei, Vadim Brinzan, a dezvaluit mai multe scheme prin care fostul regim aduna bani murdari in haznaua Partidului Democrat. El a enumerat schemele, a descris cum functionau acestea si a dat nume ale celor implicati."O mana de oameni aduna bir, exact ca in Evul Mediu, de la oamenii din business, din institutii de stat, de peste tot de unde se putea de furat, iar unii fac acest lucru in continuare", a spus ministrul."Sacii cu bani acumulati ajungeau la grupul criminal sau la partid, de unde erau redirectionati spre oameni care deserveau acest sistem, iar cei care nu erau de acord sa plateasca erau inchisi, santajati cu dosare penale sau li se preluau afacerile", a mentionat ministrul Economiei.Potrivit lui, lunar, din toate aceste scheme, in jur de 400 de milioane de lei moldovenesti ajungeau in "vistieria" grupului criminal care il deservea pe Plahotniuc.El s-a adresat "baronilor din PD, sefilor, procurorilor, judecatorilor, functionarilor, executorilor care au participat si participa la aceste scheme frauduloase":"Plahotniuc a plecat si nu se va intoarce in Moldova decat in catuse. Stim cine sunt acesti baroni si cat au furat. Vreau sa le transmit celor de la Procuratura Generala, care au dormit letargic si au acoperit aceste scheme - nu va tineti de functii. De data aceasta nimeni n-o sa va salveze.Sefuletii din institutii si executantii care au participat la adunat bani ilegal - daca credeti ca si de data asta o sa scapati si o sa ramaneti sa lucrati la stat, gresiti. Fiecare pas ilegal pe care il faceti acum doar o sa va adauge foi in dosarul penal si ani de puscarie", a mentionat ministrul Economiei, Vadim Branzan.Noile autoritati de la Chisinau dezvaluie zilnic scheme cu bani multi in care erau implicati exponentii fostei guvernari sau afaceristii pe care fostul regim ii proteja. Una din aceste scheme se refera la magazinele duty free - o afacere a controversatului Ilan Sor (fugit din Moldova), condamnat de prima instanta la 7 ani si 6 luni de inchisoare pentru spalare de bani.Potrivit Maiei Sandu, 75% din marfurile vandute in magazinele duty free au fost introduse in tara in mod ilicit, iar in perioada 2015-2019 valoarea marfurilor importate de catre entitatile duty free a constituit 2,8 miliarde de lei."O sa fac public acest document, sa se vada cum a fost evitat sistemul de impozitare, deoarece au fost niste legi care le-au permis sa faca acest lucru", a subliniat Maia Sandu la sedinta de miercuri a guvernului.Guvernul de la Chisinau a reusit sa deblocheze relatia cu Fondul Monetar International. Anul acesta, Moldova va primi de la FMI 46,5 milioane de dolari.Anuntul a fost facut de seful misiunii FMI, Ruben Atoyan, dupa doua saptamani de negocieri cu noul Guvern de la Chisinau. Banii vor fi oferiti pentru programe guvernamentale menite sa genereze crestere economica si sa imbunatateasca nivelul de viata al cetatenilor.Programul cu FMI prevede mentinerea stabilitatii economice si financiare prin curatarea sectorului financiar, consolidarea cadrului de reglementare si supraveghere, asigurarea unei cresteri economice pronuntate si sustenabilitatea finantelor publice.La sfarsitul lunii trecute, cand a venit in misiune la Chisinau, Ruben Atoyan a confirmat, la o intrevedere cu premierul Maia Sandu, ca FMI a suspendat programul cu Republica Moldova dupa votarea, de catre fostul parlament, controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc, a controversatului pachet de legi privind amnistia fiscala - o pretinsa "reforma" prin care fosta guvernare a incercat, potrivit societatii civile moldovenesti, sa legalizeze bani murdari.Deblocarea relatiei cu FMI (si implementarea prevederilor Memorandumului de politici economice si financiare) va permite Republicii Moldova sa beneficieze de ultimele doua transe din programul de finantare din partea FMI. Este vorba in total de 66 de milioane de dolari.Maia Sandu a asigurat misiunea FMI ca la Chisinau exista vointa politica necesara pentru a asigura curatarea completa a institutiilor statului de persoane corupte, reformarea autentica a justitiei si edificarea unor structuri de stat eficiente in care cetatenii sa aiba incredere.In plus, Guvernul de la Chisinau a obtinut extinderea programului cu FMI pana in luna martie 2020. "Am convenit decizii si masuri concrete care ar reechilibra bugetul tarii si care ar permite ca toate cheltuielile importante ce tin de achitarea salariilor, plati ce vizeaza in special categoriile defavorizate de cetateni, sa poata fi achitate", a mentionat Maia Sandu. Ea a precizat ca guvernul mizeaza mult pe credite nerambursabile - mai ales pe finantarea din partea UE in valoare de 1,368 miliarde de lei moldovenesti.Potrivit premierului, banii sunt necesari pentru mentinerea ritmului de implementare a reformelor, asigurarea cheltuielilor prioritare pentru reducerea saraciei, dar si pentru a putea intreprinde "masuri decisive" in ceea ce priveste combaterea coruptiei. "Vrem sa recuperam cat mai multe resurse care au fost furate. Vom solicita Parlamentului sa modifice si legile de buget", a mentionat prim-ministrul.Saptamana aceasta si SUA au anuntat cresterea finantarii pentru guvernare democratica si crestere economica in Republica Moldova cu 29 de milioane de dolari. Acest sprijin va permite crearea unor institutii functionale si implicarea cetatenilor in luarea deciziilor. De asemenea, proiectul are in vizor descentralizarea, reformele in justitie si crearea conditiilor prielnice pentru dezvoltarea societatii civile si mass media."Noi, ca si Guvernul SUA, tinem la transparenta procesului decizional, la libertatea presei, la participarea societatii civile in procesul decizional si la independenta autoritatilor publice locale. Va asiguram ca vom depune toate eforturile pentru ca acest sprijin sa fie utilizat cat mai eficient, transparent, corect si in interesul tuturor cetatenilor tarii", a declarat premierul Maia Sandu la intrevederea avuta cu adjunctul administratorului biroului USAID pentru Europa si Eurasia, Brock Bierman.Acesta a promis ca SUA asteapta cu nerabdare implementarea proiectelor si a promis ca USAID va continua sa sprijine Republica Moldova.