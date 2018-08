Die Welt: In Republica Moldova e mai rau ca in timpul comunismului

Legi pentru faradelegi?

"Consolidarea unui sistem mafiot anti-european"

UE s-a saturat de esecurile guvernantilor moldoveni

Totul se leaga de asa-numitul furt al secolului. In noiembrie 2014, in cel mai scurt timp posibil, din trei banci moldovenesti au disparut subit in conturi offshore peste 1 miliard de dolari. Sub forma de credite platite unor firme dubioase, urma banilor fiind astfel pierduta. Dupa patru ani, banii sunt tot lipsa la apel, remarca ziarul berlinez Die Welt, care mai noteaza ca este vorba de o suma uriasa pentru "cea mai saraca tara a Europei", potrivit Bancii Mondiale.Furtul a fost acoperit de statul moldovenesc, care a compensat bancile devalizate astfel, pentru a evita prabusirea sistemului bancar al acestei tari. Cetatenii moldoveni protesteaza de atunci frecvent, scrie Die Welt, cerand readucerea in tara a miliardului furat si alungarea oligarhilor. Ceea ce este greu de facut, pentru ca un oligarh ar fi cel care ar trage sforile in Republica Moldova: Vlad Plahotniuc, omul din (pen) umbra, sforarul-sef de la Chisinau, neimplicat direct in guvern, dar sef al PDM, cel mai puternic om din tara - dupa cum a aflat si cotidianul german amintit.Guvernantii de la Chisinau se intrec se pare in adoptarea de legi controversate, care nu fac decat sa accentueze impresia ca tara ar fi inghitita treptat de caracatita coruptiei. Un exemplu este o lege adoptata pe fuga de Parlamentul de la Chisinau, inaintea vacantei de vara, lege care ar putea transforma tara intr-un paradis al spalarii de bani in mijlocul Europei. Este vorba de o amnistie fiscala: cei care detin averi pe care nu le pot justifica, pot sa le pastreze fara probleme, perfect legal, daca le inregistreaza voluntar si achita o taxa de 3% din valoarea acestor averi. Oficial, legea ar urma sa combata economia le negru. Multi analisti se tem insa ca, in acest fel, se cauta readucerea in tara pe cai devenite legale a miliardului de dolari furat.UE a criticat dur legea, care nu se opreste insa doar la aceste prevederi. Mai mult, statul moldovean are un program de vize de aur: cine investeste peste 100.000 de euro in tara, capata cetatenia moldoveneasca. Un program de ademenit investitori straini?Nu neaparat: multi se tem ca legea va favoriza venirea in Moldova a infractorilor din lumea intreaga, care isi vor gasi refugiu in Republica, unde isi vor spala banii murdari, dupa cum noteaza Die Welt.In dialog cu Die Welt, Andrei Nastase, cel care a castigat pe drept alegerile pentru Primaria Chisinaului, fiind apoi impiedicat sa-si ia in primire functia de catre sistemul de stat corupt de la Chisinau, care a anulat pe motive penibile alegerile (nota DW Romana), a avertizat:"Asistam in prezent la consolidarea unui sistem mafiot anti-european, care incalca toate principiile unui stat de drept." Familia lui Nastase ar trai de mai multi ani in Germania, pentru ca viata in Moldova nu ar mai fi sigura."Faptul ca Plahotniuc nu a inceput inca sa-si lichideze fizic oponentii, se datoreaza si influentei UE", a declarat Nastase pentru Die Welt. Atentia strainatatii asupra situatiei din Moldova ar fi un fel de protectie pentru vocile critice din aceasta tara. In Chisinau ar domni un climat de nesiguranta si teama; situatia ar fi mai rea ca pe vremea comunismului.Uniunea Europeana si-a schimbat deja strategia fata de Republica Moldova. Ani la rand, Bruxelles-ul s-a temut ca o pozitionare prea dura fata de guvernantii moldoveni incapabili de aplicarea reformelor asumate ii va impinge pe acestia in bratele Rusiei. Dar nu a folosit la nimic, iar acum UE a decis sa puna capat atitudinii binevoitoare fata de Chisinau.Dupa anularea alegerilor pentru Primaria Capitalei, UE a inghetat prima transa din ajutorul de 100 de milioane de euro destinat Moldovei. Acesti bani erau conditionati de respectarea de catre autoritatile moldovene a principiilor statului de drept. Ceea ce este clar ca nu se intampla in prezent la Chisinau, desi lucrurile aratau mult mai bine in urma cu patru ani, cand Moldova a semnat Acordul de Asociere cu UE. In plus, UE a anuntat ca nu va mai sustine financiar reforma Justitiei din Republica Moldova - o masura demult necesara, potrivit observatorilor citati de Die Welt.In 2019, au loc in Moldova alegeri generale. Dar nu se asteapta rasturnarea actualei guvernari, pentru ca potentatii de la Chisinau au avut grija bine de viitorul lor, adoptand in 2017 modificari ale legislatiei electorale care ii avantajeaza major. Modificari criticate ferm de UE si de Consiliul European.Din marile sperante din urma cu patru ani privind viitorul european al Moldovei a ramas la fel de putin ca si din miliardul de dolari disparut din bancile moldovenesti, conchide semnatara articolului din Die Welt.