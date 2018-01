Dodon a sesizat SRI-ul de la Chisinau pentru ca intr-un raion se sarbatoreste Centenarul Unirii

Ziare.

com

"Tinand cont de caracterul suveran si independent, unitar si indivizibil al Republicii Moldova, remarcam caracterul compromis al actiunilor intreprinse de catre conducerea Raionului Ialoveni, care a dispus organizarea mai multor activitati cu caracter de masa cu prilejul centenarului unirii Principatelor Romane", se arata in documentul postat de Lebedinschi pe pagina sa de Facebook, transmite Deschide.md. Documentul oficial este adresat directorului SIS, Vitalie Parlog, si in el se arata ca "elogierea unor evenimente istorice cu o pronuntata conotatie politica poate provoca reactii sententioase atat in societate, cat si in raport cu partenerii de dezvoltare".In acest context, Presedintia Republicii Moldova solicita SIS sa estimeze riscurile proiectului prin prisma legii penale si sa apere ordinea constitutionala, suveranitatea, independenta si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, apreciindu-se ca "exista pericolul chemarilor publice la schimbarea orinduirii constitutionale, ba chiar la violarea integritatii teritoriale", aceste actiuni fiind calificate in legislatia penala drept "uzurpare a puterii in stat".In replica,, a declarat pentru Deschide.md ca va continua activitatile dedicate Centenarului Marii Uniri, pentru ca Maxim Lebedinschi "nu accepta adevarul istoric"."Daca tare doresc, pot sa vina sa ma demita si sa semnez o dispozitie sa sarbatoreasca la Ialoveni revolutia octombrista din 1917 sau semnarea Pactului Ribentrop - Molotov. Altceva n-am ce sa le spun. Acesta este un eveniment foarte important: 100 de ani. Au fost discutii si intre guvernele R. Moldova si Romaniei privind activitati comune cu ocazia Centenarului.Avem un sir de evenimente comune cu partenerii din Romania in acest sens, unde vom semna si acorduri. Socialistii n-au ce face. Daca doresc, sa scrie la SIS si peste tot", a mai declarat el.Presedintele Igor Dodon este cunoscut ca rusofil si antiunionist feroce.